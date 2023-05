Des charognards chinois qui ont profané les tombes de guerre britanniques de marins de la Royal Navy de la Seconde Guerre mondiale ont fait raider un navire par des flics après une enquête de Sun

Un navire de récupération CHINOIS a été attaqué par les autorités après que The Sun ait découvert sa profanation d’une tombe de guerre britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Les garde-côtes malaisiens ont déclaré mardi qu’ils interrogeaient l’équipage du navire détenu, soupçonné d’avoir pillé deux épaves britanniques où 840 marins de la Royal Navy avaient péri.

La barge de ferraille Chuan Hong a illégalement traîné des morceaux d’épave des navires coulés de la Seconde Guerre mondiale HMS Prince of Wales et HMS Repulse Crédit : fourni

Le navire, avec une grue géante, a été repéré par des pêcheurs qui ont tenté de l’affronter mais ont été chassés par des démolisseurs d’un hors-bord Crédit : fourni

Le HMS Prince of Wales, photographié en train de couler, faisait partie de la Force Z – essayant d’intercepter les Japonais qui se préparaient à envahir la colonie de Malaya (aujourd’hui la Malaisie) Crédit : Getty

Ils ont utilisé une barge de ferraille et ont illégalement traîné des morceaux d’épave du HMS Prince of Wales et du HMS Repulse.

Les navires ont été coulés par des bombardiers torpilleurs japonais au large des côtes malaisiennes deux jours après l’attaque de Pearl Harbor en 1941.

Les épaves sont désignées comme tombes de guerre britanniques et sont censées être protégées.

Des photos obtenues par The Sun montraient l’énorme drague Chuan Hong 68 dans la région.

Le navire, avec une grue géante, a été repéré par des pêcheurs qui ont tenté de l’affronter mais ont été chassés par des ferrailleurs dans un hors-bord.

Le plongeur Hazz Zain, qui aide à protéger les épaves, a déclaré : « La barge était encerclée par un petit bateau.

« J’ai alerté les forces de l’ordre. »

Les autorités malaisiennes du patrimoine et la police locale se sont engagées à enquêter sur l’intrusion.

Des officiers ont découvert des obus non explosés à bord du navire immatriculé en Chine, qui a été détenu pour mouillage illégal ce week-end, a déclaré Nurul Hizam Zakaria, chef de l’Agence malaisienne de lutte contre la fraude maritime dans l’État de Johor.

« Notre enquête est maintenant dirigée vers l’origine de ces obus de canon.

« En ce moment, nous avons des officiers de plusieurs agences qui fouillent le gros navire. »

Il a ajouté que le navire de la ville de Fuzhou avait un équipage de 32 personnes comprenant 21 ressortissants chinois, 10 Bangladais et un Malaisien, dont certains étaient sous la garde des gardes-côtes pour interrogatoire.

« Cette affaire implique également la découverte d’explosifs », a-t-il déclaré.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l’ambassade de Chine en Malaisie était en communication étroite avec les autorités locales « pour comprendre la situation ».

Il a demandé à la Malaisie de traiter l’affaire « équitablement et conformément à la loi ».

Pékin a également demandé à la Malaisie de protéger les droits et la sécurité des citoyens chinois.

Un haut responsable maritime malaisien a déclaré que les morceaux de métal et les obus pourraient provenir de deux navires de guerre britanniques coulés.

Des photos et une vidéo partagées par les garde-côtes malaisiens montraient de gros morceaux de métal corrodé et des obus, ainsi qu’une grande grue et des torches à gaz utilisées pour couper le métal à bord du navire.

Les obus pourraient également être liés à la découverte de munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale sur une jetée de Johor le 19 mai, a indiqué lundi l’agence maritime dans un communiqué.

Le journal malaisien New Straits Times a rapporté ces dernières semaines que des opérateurs de sauvetage illégaux avaient ciblé les accessoires en aluminium et en laiton de haute qualité des deux navires de guerre britanniques.

L’ancien Sea Lord, l’amiral Lord West, s’était précédemment déplacé pour essayer de protéger les épaves – ordonnant le sauvetage de la cloche du Pays de Galles après qu’elle ait été ciblée par des charognards.

Il avait précédemment déclaré au Sun: «Ce sont des tombes de guerre – dans nos eaux, nous nous en occupons, mais dans les eaux de quelqu’un d’autre, ils doivent s’en occuper.

« C’est extrêmement inquiétant – les Malaisiens ont dit qu’ils s’occuperaient d’eux.

« J’ai reçu des lettres de parents de personnes perdues sur les navires.

« Penser que quelqu’un déchire le métal où reposent les corps, cela a un impact énorme sur les plus proches parents. »

Le chef de la police, Datuk Kamarul, a déclaré : « Une enquête a commencé.

« Les autorités britanniques ont été informées. »

Le ministère de la Défense a déclaré : « Nous condamnons fermement toute profanation de toute tombe militaire maritime ».

Une casse où du métal a été déchargé a été perquisitionnée par des flics à Johor Crédit : fourni

Les épaves de la Seconde Guerre mondiale HMS Prince of Wales et HMS Repulse ont été ciblées par une barge de ferraille qui utilisait une grue géante pour remonter des morceaux d’épave Crédit : fourni