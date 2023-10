Des « chariots bibliques » pour accueillir les athlètes et les spectateurs au marathon de Chicago – Shaw Local

CHICAGO — Des spectateurs borderont le parcours pour encourager plus de 47 000 coureurs alors qu’ils courront à travers 29 quartiers de Chicago en passant devant des architectures et des monuments emblématiques tout au long du parcours.

Ce dimanche, des participants des 50 États et de plus de 100 pays seront accueillis dans la ville pour l’un des plus grands marathons du monde.

Au cours des activités marathon de cette semaine, environ 1 000 Témoins de Jéhovah se sont tenus près de charrettes à divers endroits de Chicago pour proposer des publications bibliques.

Le 8 octobre, environ 1,7 million de personnes seront accueillies par une autre fête de bienvenue : des gens souriants devant des charrettes accrocheuses dans le cadre de l’action accrue des Témoins de Jéhovah pour le 45e marathon de Chicago.

L’un de ces visages amicaux sera Brian Cousins, qui a fait du bénévolat dans les centres de charrettes du centre-ville au cours des trois dernières années dans le cadre de son ministère auprès d’une congrégation de Sion.

« Le marathon de Chicago est quelque chose que j’attends toujours avec impatience », a déclaré Cousins. « Je me rends disponible chaque année car j’ai apprécié les conversations avec des personnes venant des quatre coins du monde.

« C’est une expérience passionnante de travailler avec d’autres bénévoles de la région de Chicago. »

Alors que les chariots de publications bibliques des Témoins sont devenus un incontournable dans les centres de transit, à l’extérieur des attractions touristiques et dans les rues principales du pays depuis 2011 et à Chicago depuis 2012, des campagnes spéciales sont souvent organisées pour des événements majeurs comme les festivités du marathon qui attirent de grandes foules. .

« Des spectateurs du monde entier se rassembleront pour soutenir leurs familles et leurs amis et nous sommes impatients de leur faire connaître le message biblique d’un avenir pacifique », a déclaré Marlon Day, responsable local. porte-parole des Témoins de Jéhovah.

L’initiative marathon a permis à de nombreux bénévoles de participer au travail des charrettes dans les jours précédant la course. Environ 1 000 Témoins participeront le jour de l’événement dans 70 lieux du centre-ville de Chicago et le long du parcours du marathon.

«Je suis ravi de faire partie du travail de charrette mobile à Chicago», a déclaré Brandon Macklin, résident de Homewood, qui a aidé à organiser les bénévoles. « Leur présence aura un impact positif sur la communauté, leur donnant l’espoir d’une vie meilleure où ils ne connaîtront pas le crime, la violence et la haine que nous voyons parmi les gens aujourd’hui. »

Les passants sont invités à prendre un exemplaire gratuit du magazine Watchtower sur ce sujet, à demander une étude biblique personnelle avec le nouveau programme interactif « Profitez de la vie pour toujours ! » bien sûr, ou arrêtez-vous simplement et discutez.

Macklin espère que tous se sentiront libres de s’approcher des chariots où de la littérature sera proposée en anglais, espagnol et chinois. « Ils peuvent s’attendre à un sourire chaleureux, à une bonne conversation et à des perspectives d’avenir optimistes », a déclaré Macklin.

Pour plus d’informations sur les Témoins de Jéhovah, visitez jw.orgle site officiel de l’organisation, qui propose du contenu dans plus de 1 000 langues.