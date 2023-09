Des chargeurs aux données des enfants : comment l’UE a maîtrisé les grandes technologies

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Quand Apple dévoilera mardi son dernier iPhone, l’Union européenne aura laissé son empreinte sur le produit phare du géant américain.

Désormais, l’iPhone 15 devrait être équipé d’un chargeur USB-C, au lieu du chargeur Lightning habituel d’Apple, après que l’UE a ordonné aux fabricants d’adopter une connexion commune.

Bruxelles a déclaré que cela faciliterait la vie des clients et réduirait les déchets.

Apple s’est farouchement opposé à la loi de 2022, arguant qu’elle pénaliserait l’innovation, mais les 27 pays de l’UE forment le plus grand marché unique du monde et Bruxelles a les grandes technologies en ligne de mire.

Le chargeur commun n’est pas la seule bataille acharnée que l’UE a remportée contre les grandes technologies, et Bruxelles pense qu’elle gagnera sur d’autres fronts dans les semaines et les mois à venir.

Voici quelques-unes des façons dont l’UE a forcé les titans du numérique à respecter de nouvelles règles en Europe et au-delà :

« Livre de règles numérique »

La loi révolutionnaire sur les services numériques (DSA) et sa loi sœur, la loi sur les marchés numériques (DMA), constituent les tentatives les plus importantes et les plus récentes visant à freiner les entreprises technologiques.

La DSA exige que les entreprises sévissent contre les contenus préjudiciables et illégaux en ligne et évaluent les risques que leurs plateformes représentent pour la société.

Toute entreprise qui enfreint le DSA risque une amende pouvant aller jusqu’à six pour cent du chiffre d’affaires mondial annuel.

En vertu de ces règles, 19 « très grandes » plateformes en ligne – dont Facebook, Instagram, TikTok, X (anciennement Twitter) et YouTube – ont dû se conformer au DSA fin août.

Toutes les plateformes seront contraintes de s’y conformer d’ici février 2024.

Les grandes plateformes citées ont déjà apporté des changements, notamment en interdisant la publicité ciblée auprès des enfants et en fournissant aux utilisateurs un flux non personnalisé.

Les changements ne se limitent pas à l’Union européenne. Snapchat a déclaré qu’il restreindrait également la publicité personnalisée aux mineurs en Grande-Bretagne.

Sally Broughton Micova du groupe de réflexion Centre sur la régulation en Europe a déclaré :

Il y a un processus de changement progressif dans la façon dont ces plateformes fonctionnent qui va être enclenché, mais ce ne sera pas un changement du jour au lendemain.

Le DMA est une autre épine dans le pied des entreprises technologiques, en particulier pour Apple. La loi cherche à diluer la domination de certains acteurs et vise à rendre le marché plus équitable.

L’UE a nommé six « gardiens » : Alphabet de Google, Amazon, Apple, Meta, propriétaire de Facebook, Microsoft et TikTok de ByteDance. Les règles s’appliquent à partir de mars 2024.

Pour Apple, cela apporte peut-être l’un des changements les plus importants dans son écosystème, dominé par son App Store. Le DMA obligera Apple à autoriser les magasins d’applications tiers.

« Le DMA aura réellement un impact sur la manière dont ils conçoivent leurs structures », a déclaré un responsable européen.

Les entreprises devront également permettre aux utilisateurs d’envoyer plus facilement des messages entre applications.

Mais les changements ont un prix. Threads, la nouvelle plateforme de type Twitter de Meta, n’a pas encore été déployée dans l’UE en raison des règles du bloc.

Protection des données

Le gigantesque règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et constitue la loi technologique la plus stricte et la plus célèbre de l’UE, garantissant que les citoyens donnent leur consentement à la manière dont leurs données sont utilisées.

Il y a eu une vague d’amendes pour violations.

En mai, l’organisme irlandais de protection de la vie privée a infligé à Meta la plus lourde amende individuelle jamais vue, soit 1,2 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars), pour ses transferts de données personnelles entre l’Europe et les États-Unis.

L’impact du RGPD s’est également fait sentir au-delà de l’Europe.

« Les entreprises n’ont guère cherché des solutions uniquement européennes, car si vous êtes sur le marché mondial, vous l’offrez immédiatement à tous afin que les consommateurs ailleurs puissent bénéficier de plus de confidentialité », a déclaré le responsable européen.

L’avenir, c’est l’IA

La dernière cible technologique de l’UE est l’intelligence artificielle après que le chatbot ChatGPT ait présenté les développements rapides de cette technologie l’année dernière.

Bruxelles espère donner son feu vert à une loi globale sur l’IA d’ici fin 2023.

« La loi sur l’IA est peut-être la chose la plus audacieuse à faire », a déclaré le responsable européen, ajoutant que le défi était encore plus grand pour l’UE que le DSA ou le DMA.

Le responsable a également souligné la loi sur les données axée sur le partage des données industrielles, qui devrait entrer en vigueur en 2025.