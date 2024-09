Des chapeaux de paille aux bouteilles de lait : pourquoi un design génial n’a pas besoin d’être cher | London design festival

Les visiteurs du festival de design de Londres de cette année peuvent s’attendre à voir de tout, depuis une installation inspirée de la maison de rêve de Barbie jusqu’à une exposition consacrée au regretté designer de meubles Robin Day.

Aux ateliers Yorkton de Hackney, dans l’est de Londres, l’exposition d’avant-garde présente des pinces à linge, des marteaux, des cartes à puce et un étui pour transporter des chips Pringles.

L’exposition Well Made: What It Means Today, qui se déroule jusqu’au 22 septembre, a été organisée par Luke Pearson et Tom Lloyd, qui souhaitent redéfinir ce que signifie un « bon » design à l’heure de la crise climatique, de l’industrialisation et de la mondialisation. Les fondateurs du studio de design primé Pearson Lloyd espèrent que leur exposition pourra refléter la manière dont les matériaux et les technologies modernes ont changé l’industrie manufacturière.

« Nous passons tout notre temps assis les uns en face des autres, à pontifier sur la qualité des objets », explique Pearson. « Nous avons décidé de demander à un groupe diversifié de personnes, dont d’autres designers, ce qu’ils pensent de « bien fait » pour obtenir un point de vue différent. »

L’éplucheur à légumes Rex est présenté comme un accessoire de cuisine durable et agréable à regarder. Photographie : ©PearsonLLoyd

Pearson et Lloyd ont demandé à un groupe d’architectes, d’artistes, de designers et d’universitaires de proposer un objet fabriqué par l’homme qu’ils considèrent comme bien conçu et bien fait. Ils ont également lancé un appel ouvert aux suggestions de petits objets coûtant moins de 20 £ et pouvant être facilement achetés en ligne. Les résultats sont très éclectiques. Seules deux pièces de créateurs ont été sélectionnées : une chaussure imprimée en 3D de la marque de chaussures Vivobarefoot et le tabouret 60, créé par le designer de meubles finlandais Alvar Aalto en 1933.

Des objets avant-gardistes ont été choisis. Barbara Chandler, fondatrice de Green Grads, un programme encourageant les étudiants à avoir des idées de conception durable, a choisi un tapis chauffant à énergie solaire pour les réfugiés car « il y a un besoin criant de conceptions qui résolvent de nombreux problèmes sociaux et environnementaux ». On y trouvait également de la laine imprimée en 3D et des circuits imprimés solubles. Lloyd a déclaré que les utilisations potentielles du circuit imprimé dans la lutte contre les déchets électroniques font de cette exposition son exposition préférée.

Les objets préférés de Pearson reflètent l’autre thème majeur de l’exposition : la valeur des objets du quotidien. « La bouillotte est poignante », a-t-il déclaré. « J’ai grandi dans une vieille maison que mes parents ne chauffaient jamais, mais avec ma bouillotte, j’avais chaud jusqu’au matin. C’est un beau symbole d’efficacité – c’est ridicule de chauffer les maisons la nuit. »

L’autre chose, ce sont les toilettes. Tout le monde les utilise tous les jours, mais personne ne pense à ce qu’elles apportent en termes de qualité de vie.

Le designer de meubles Jasper Morrison a choisi un éplucheur à légumes Rex pour sa durabilité, son faible coût de matériaux et parce qu’il est « agréable à utiliser et agréable à regarder ». Hirotaka Tako, directeur créatif chez Sony, a choisi un chapeau de paille parce qu’il utilise des déchets, offre une protection solaire et est « magnifiquement formé par sa propre tension ».

Le chapeau de paille est respectueux de l’environnement et éminemment pratique. Photographie : ©PearsonLLoyd

Certains designers ont choisi des concepts. Le designer futuriste Nick Carpenter a choisi le système métrique, incarné par une règle d’école typique, parce qu’il est « la plus grande réussite de notre espèce… Je ne peux pas penser à une seule idée humaine qui ait autant accéléré notre progrès ».

Les designers estiment que s’ils parviennent à rappeler aux visiteurs de l’exposition la magie des objets du quotidien, ils auront réussi.

Lloyd a déclaré : « Le coût d’achat a été si bas au cours des 20 dernières années que la seule question d’un acheteur est : « Est-ce que ça me plaît ? » D’un point de vue planétaire, nous ne pouvons plus faire cela.

« La brosse à dents est l’exemple parfait de ce qui ne va pas, d’une certaine manière : une brosse à dents en plastique est démocratique, bon marché et permet de sauver les dents des gens. Nous ne proposons pas de revenir aux brosses à dents à manche en os, mais les matériaux choisis doivent changer.

« Si les gens prennent davantage conscience des décisions qu’ils prennent, ce sera une bonne chose. Ou s’ils réfléchissent au moins à la magie de ces objets – comme le câble à fibre optique qui passe sous l’océan et permet de téléphoner aux États-Unis. »

Katie Treggiden, fondatrice et directrice de Making Design Circular, une plateforme d’apprentissage en ligne destinée aux entreprises, a nominé les bijoux de l’artiste Stefanie Ying Lin Cheong pour Well Made, qui utilisent des roches utilitaires telles que le calcaire, le schiste et les déchets de glaçure à la place des pierres précieuses traditionnelles. Selon Katie Treggiden, des expositions comme celle-ci sont essentielles pour l’industrie du design.

« Selon la Fondation Ellen MacArthur, 80 % de l’impact environnemental d’un produit est influencé par les décisions prises au stade de la conception : la quantité de déchets ou de pollution générée, si l’objet utilise des matériaux vierges ou de seconde vie, s’il peut être réparé ou démonté pour être recyclé en fin de vie. Cela a un impact sur les systèmes naturels dont dépendent tous les êtres vivants de la planète. »

« Trop peu de gens prennent ces choses en compte lorsqu’ils créent des objets. Une exposition comme Well Made ouvre une discussion importante sur la façon dont nous avons défini le bien fait dans le passé et sur la façon dont nous devons redéfinir le bien fait dans le futur, afin que nous ayons un avenir vers lequel nous tourner. »

Les meilleurs designs à moins de 20 £ chez Well Made

Baguettes jetables en bambou choisies par Alexis Georgacopoulous, directeur de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne ECAL

« Ils sont fabriqués de manière efficace à l’aide de machines simples, avec très peu de déchets, et ce, en une seule pièce. C’est probablement l’un des rares objets qui trouve son utilité lorsqu’il est « cassé ».

La coupe menstruelle Mooncup choisie par la créatrice Amy Wolfe

« Bien que les coupes menstruelles aient été inventées dans les années 1930, la Mooncup a été la première coupe menstruelle en silicone de qualité médicale au monde. Non seulement elles permettent d’économiser de l’argent, mais elles sont également meilleures pour la planète et plus sûres à utiliser que les produits menstruels jetables. »

PVA réversible choisi par Mark Miodownik, scientifique des matériaux

ignorer la promotion de la newsletter Des idées et des réflexions originales et durables de designers et d’artisans, ainsi que des produits astucieux et esthétiques pour une vie plus intelligente Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Le PVA représente la classe d’adhésifs qui maintient littéralement notre monde ensemble, des meubles aux automobiles, des appareils électroniques aux baskets, des bâtiments aux implants dentaires. Le problème avec les adhésifs est de les décoller lorsqu’ils sont nécessaires pour faciliter la réparation et le recyclage. Ce PVA est réversible. »

Le manche de scalpel n°3 choisi par l’architecte David Scott

« La construction en acier inoxydable du manche du scalpel Swann-Morton n° 3 garantit la durabilité des applications chirurgicales et artisanales. La possibilité de remplacer les lames permet de renouveler les performances du produit avec un minimum de déchets. »

Le manche du scalpel a de nombreuses applications et produit peu de déchets. Photographie : ©PearsonLLoyd

Billet de 5 £ choisi par le studio Design Burger

« Ce billet est doté de certaines des caractéristiques de sécurité les plus avancées au monde, notamment des éléments détectables uniquement par la Banque d’Angleterre. Hygiénique, durable et fabriqué en série avec précision, il illustre un savoir-faire inégalé. »

Bouillotte choisie par architecte Elliot Payne

« Toujours d’actualité dans le contexte actuel de crise du coût de la vie, la bouillotte est une source de chaleur peu coûteuse. Moulée en une seule pièce à partir de caoutchouc naturel et pratiquement inchangée depuis plus d’un siècle, elle témoigne de ce que signifie être bien fait. »

Collier de serrage choisi par le designer Finn Thomson

« Le collier de serrage pour tube tient dans toutes ses formes. Des panneaux aux poteaux, des tuyaux aux bâtiments, des échafaudages aux échafaudages et les conduits dans les cuisines. Cette connexion petite et solide exploite la friction pour faciliter les structures ajustables et réparables. »

Clé choisie par le designer industriel Giovanni La Tona

« C’est un objet économique, portable et mécaniquement précis. Il a évolué au fil des siècles et sa forme a été affinée et réinventée au fil des ans pour augmenter la sécurité et optimiser la fabrication. C’est un symbole puissant. Quelque chose qu’il ne faut jamais oublier. »

Pince à linge choisie par un designer industriel Ineke Hans

« Parfois, des pièces se détachent, mais n’importe qui peut réparer cela. Les vieux ressorts durent certainement toute une vie. J’en ai emprunté des centaines à ma belle-mère et j’en suis toujours ravi. »

Le sifflet de sauvetage Tornado choisi par le concepteur du produit Jeffrey Lambert

« Il n’a pas de bille à l’intérieur, ce qui lui permet de fonctionner sur terre et dans des conditions humides ou négatives. Contrairement au métal, le plastique empêche les lèvres de coller au gel. Il est incassable, ultra-léger, produit un son aigu et fort pour peu d’effort et est facile à trouver grâce à son plastique phosphorescent. »

Carte à puce choisie par le designer Nick Carpenter

« Un jeton numérique sécurisé, rapide, bon marché et compact pour les transactions et l’identification. La mémoire à semi-conducteurs intégrée stocke vos informations personnelles sans nécessiter d’alimentation électrique, agissant comme une signature numérique portable reconnue mondialement. »