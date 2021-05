Des chanteurs d’opéra français présentent des spectacles dans des résidences privées alors que le virus maintient la fermeture des salles de concert

Les salles de concert étant fermées, une mezzo-soprano française a décidé de faire entendre sa voix directement dans les foyers pour rester en contact et s’est retrouvée en train de jouer devant des familles, des bergers alpins et un couple de chats. Assis confortablement sur leur canapé et entourés de leur famille, Geneviève et Jacques, tous deux 90 ans, sont aux premières loges pour une performance très intimiste. La chanteuse d’opéra professionnelle Fiona McGown, 32 ans, présente un programme puissant et émouvant de Benjamin Britten, Ravel et Rameau juste là dans leur salle avant.

«C’est émouvant d’entendre un tel chant chez soi… et on l’entend mieux que lors d’un concert», a déclaré l’ancien banquier Jacques.

Une partie de l’organisation est très actuelle: des tests PCR la veille, un maximum de six personnes dans la salle, vaccinées ou masquées.

Mais il a aussi la sensation d’une époque révolue.

« C’est comme les récitals du 19ème siècle », a déclaré McGown. « Dans une salle de concert, nous sommes aveuglés par les lumières, nous ne voyons pas les visages. Ici, je peux vous voir, vous sentir. »

La chanteuse franco-écossaise avait l’habitude de se produire sur scène au moins quatre fois par mois, et ce depuis l’âge de 12 ans.

Lorsque la France a fermé tous ses lieux culturels lors d’une deuxième vague de pandémie en octobre, elle a décidé de prendre les choses en main.

«Mon agenda vide, je me suis dit que soit je m’assois sur le canapé, soit je vais trouver un public chez eux», a-t-elle déclaré.

«C’est incroyable de pouvoir chanter à nouveau pour un public, même un tout petit… C’est un cadeau, une reconnexion avec l’essentiel dans la vie.»

Désormais, son emploi du temps se remplit, avec sept représentations en avril et déjà cinq prévues ce mois-ci à Paris, Le Havre et Rennes.

« Au début, c’était beaucoup de bouche à oreille », a-t-elle déclaré. « Maintenant, j’ai commencé à recevoir des demandes par e-mail et sur les réseaux sociaux. »

Cela comprenait une infirmière, épuisée par son travail, qui a demandé à McGown de venir chanter pour elle et ses enfants.

Elle a également été invitée dans une ferme des Alpes.

«Ils n’étaient jamais allés à un concert et étaient très émus», a-t-elle déclaré.

C’est dans un atelier d’artistes à Aubervilliers qu’elle se retrouve à chanter pour une famille et leurs deux chats.

«Ils n’ont pas miaulé, mais ils ont commencé à se battre quand j’ai chanté Ravel. J’ai juste essayé de rester concentré », a déclaré McGown en riant.

« Je ne sais pas si je veux aller voir des chanteurs sur scène après ça », a déclaré le propriétaire du chat Nour Awada, un artiste visuel. « Je préfère presque que cette tradition des performances à domicile se perpétue. »

Avec des salles culturelles qui doivent rouvrir le 19 mai en France, McGown dit qu’elle espère en effet poursuivre sa nouvelle entreprise, même si son journal se remplit rapidement de réservations de festivals d’été.

«Peut-être une fois par mois», dit-elle avec un sourire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici