Des chansons de Rihanna, Taylor Swift et Lady Gaga en lice pour les Oscars

Est-ce que des superstars de la pop comme Rihanna, Taylor Swift et Lady Gaga monteront sur scène aux Oscars l’année prochaine ? Cette possibilité est devenue plus probable lorsque l’Académie des arts et des sciences du cinéma a publié mercredi sa liste restreinte de la meilleure chanson originale.

La chanson de Rihanna « Lift Me Up » (de « Black Panther : Wakanda Forever ») a été sélectionnée, tout comme « Carolina » de Swift (« Where the Crawdads Sing ») et l’hymne de Lady Gaga « Hold My Hand » (« Top Gun : Maverick”).

Parmi les autres chansons de la courte liste, citons “My Mind & Me” de Selena Gomez tirée du documentaire sur elle; le morceau de Weeknd “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” de la nouvelle suite “Avatar” ; et “New Body Rhumba”, le morceau que James Murphy de LCD Soundsystem a écrit pour “White Noise”.

Également sur la liste se trouve la chansonnette “Spirited” “Good Afternoon” de l’équipe de composition de Benj Pasek et Justin Paul. Ce sont des noms familiers pour les électeurs des Oscars : en 2017, ils ont remporté le prix de la meilleure chanson originale pour “City of Stars” de “La La Land”. Une nomination le mois prochain serait leur quatrième dans cette catégorie.