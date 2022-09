Un peu plus de stabilité a fait son chemin dans la projection cette semaine avec 27 nouvelles équipes entrant sur le terrain.

Ce nombre devrait diminuer lentement chaque semaine (comme il l’a fait depuis la semaine dernière lorsque 34 nouvelles équipes ont pris des places, mais chaque fois que de nouvelles équipes sont ajoutées sur le terrain, il est important de déterminer où elles se situent sur le tableau d’inscription.

C’est probablement la dernière semaine où vous verrez des changements substantiels sur les pauses de classification. C’est en grande partie dû au fait que la plupart des conférences commencent à établir un ordre hiérarchique. Des bouleversements se produiront, à la fois majeurs et mineurs, mais pour la plupart, chaque conférence ne verra pas de sauts massifs d’équipes entrant et sortant de la projection.

Cela, cependant, se produisait encore cette semaine. Le Little Illini, Cahokia et le nord de l’Illinois étaient des conférences où l’ordre hiérarchique évoluait encore. Ces conférences pourraient décrocher un autre qualificatif pour les séries éliminatoires ou en perdre un en fonction de la façon dont les choses filtrent au milieu du peloton dans chaque conférence.

Ces conférences, et plusieurs autres, ont également l’avantage d’avoir des programmes de plusieurs classifications différentes. Donc, si une équipe en remplace une autre dans la projection, cela ne signifie pas toujours qu’il s’agit d’un simple échange avec une équipe d’un classement contre une autre équipe du même classement.

Par exemple, 1A a vu sept nouvelles équipes soit entrer dans la projection pour la première fois, soit passer de 2A à 1A, de sorte que la ligne a logiquement changé entre l’endroit où se trouvaient auparavant 1A/2A. Il en va de même pour la classe 8A, où six écoles ont été échangées. À l’inverse, il n’y a presque pas eu de changement en 6A, car seules deux écoles ont été emménagées et deux autres ont changé de classification, l’une descendant à 7A et une montant à 5A. faire de la place.

La bulle entre les divisions de classement a toutes vu une sorte de mouvement. Le plus intrigant cette semaine est venu dans la classe 4A, aux deux extrémités du spectre. Sacred Heart-Griffin s’est en fait déplacé relativement près de la bulle 3A/4A. Joliet Catholic en a également, mais les Hilltoppers ont une dérogation pour jouer, ce qui leur garantit une place dans le champ 4A. À l’autre extrémité, Providence Catholic est actuellement le plus grand qualificatif en 4A. Providence n’a pas joué dans un champ 4A depuis 1997, lorsque l’État était encore dans un système de séries éliminatoires à six classifications au lieu de huit.

Morris est également sur la clôture en tant que plus petite école de 5A. Et à l’arrière du champ 5A, dans les deux positions les plus importantes, se trouvent deux écoles généralement associées à la classe 6A, Simeon et Prairie Ridge.

En parlant de Providence, c’est l’une des sept écoles projetées bien qu’elle ne soit pas projetée pour atteindre le plateau des cinq victoires. Les Celtics, comme les six autres écoles qui devraient être sur le terrain, bénéficient de leurs bons horaires dans ce scénario. La dernière école dans ce domaine projeté, Stark County, devrait terminer avec 46 points en séries éliminatoires.

Quelle est la probabilité qu’une équipe ou des équipes qui n’ont pas cinq victoires obtiennent réellement une place en général ?

Il n’y a actuellement que 244 équipes éligibles aux séries éliminatoires avec deux victoires ou mieux dans l’État. Toute équipe du groupe d’équipes qui a actuellement un dossier de 1-2 doit aller 4-2 ou mieux le reste du chemin juste pour atteindre le plateau des cinq victoires. Il y a quelques gros frappeurs dans ce groupe 1-2 (East St. Louis, St. Rita, Nazareth, Glenbard North, Wheaton Warrenville South et Crete-Monee, pour n’en nommer que quelques-uns) et cette marque 4-2 sera certainement atteinte par certains, mais il n’y a pas non plus de garantie que toutes les équipes actuellement avec un dossier de 2-1 iront 3-2 ou mieux le reste du chemin non plus.

Il y a de fortes chances que le problème ne soit pas résolu avant le dernier jour de la saison, mais il existe de nombreux indicateurs selon lesquels la situation devra être surveillée de très près au cours des six dernières semaines.