Des changements pour réparer la sécurité sociale pour accepter un compromis, déclare le candidat de Biden

Quand Andrew Biggs, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, était nommé par le président Joe Biden d'être membre du Conseil consultatif de la sécurité sociale en mai, il est arrivé à un point d'inflexion important pour le programme. Un rapport publié par la suite par les administrateurs du programme en juin prévoyait que ses fonds fiduciaires combinés ne pourraient verser l'intégralité des prestations que jusqu'en 2035, date à laquelle 80 % des prestations seront payables. Bien que ce soit un an plus tard que prévu en 2021, il fixe toujours une date limite à laquelle le Congrès doit agir pour apporter des modifications à un programme sur lequel environ 70 millions de bénéficiaires comptent pour leurs revenus. Le Conseil consultatif de la sécurité sociale n'a pas de rôle direct dans la recherche de correctifs pour résoudre ce problème. Mais après des décennies de recherche sur la sécurité sociale, Biggs s'est imposé comme une voix opiniâtre sur le programme.

Les calculatrices de la sécurité sociale peuvent aider à évaluer comment les réductions peuvent vous affecter CNBC.com a rencontré Biggs sur ce qu’il pense qu’il faudrait faire pour réparer la sécurité sociale et ce qu’il espère accomplir dans son rôle au sein du Conseil consultatif de la sécurité sociale qui doit être confirmé par le Sénat. (Note de l’éditeur : cette interview a été condensée et modifiée pour plus de clarté.)

“Les grandes réformes … ont tendance à être bipartites”

Lorie Konish : Vous avez été nommé membre du Conseil consultatif de la sécurité sociale par le président Joe Biden. Vous avez récemment écrit qu’il est le “plus grand obstacle” à l’expansion de la sécurité sociale. Pourquoi? Andrew Biggs : La article que j’ai écrit soutenait en fait que la position du président Biden de ne pas augmenter les impôts des personnes à faible revenu pousse les démocrates et les républicains vers un compromis sur la sécurité sociale, que les plans existants pour étendre la sécurité sociale reposent de manière significative sur l’augmentation des impôts des Américains gagnant moins de 400 000 dollars, ce qui est contraire au poste de président. Donc, si le président a dit qu’il n’était pas favorable à cette approche, cela pousse vers une position plus compromise, ce que je favoriserais. (Note du journaliste : La loi 2100 sur la sécurité sociale : Une fiducie sacrée proposée par le représentant John Larson, D-Conn., Appels à réappliquer la taxe sur les salaires et 400 000 $ de salaires, conformément à la promesse de Biden. Cependant, l’exclusion des augmentations de la le taux d’imposition sur la masse salariale limite la durée pendant laquelle la solvabilité du programme peut être prolongée, Biggs soutient.) LK : Les démocrates sont fermement opposés aux réductions de prestations. Les républicains sont contre les augmentations d’impôts. Pensez-vous qu’ils peuvent se rencontrer quelque part au milieu? UN B: La réalité politique est que sur vraiment n’importe quelle grande législation, mais en particulier la réforme des droits comme la sécurité sociale, il est impossible pour un parti politique d’adopter ses propres plans sans aucun soutien de l’autre côté. Notre système exige qu’il soit adopté par la Chambre, puis qu’il ait une super-majorité au Sénat, puis que le président signe. Il est très inhabituel qu’un seul parti politique détienne toutes ces clés du pouvoir. Ainsi, aux États-Unis, les grandes réformes comme les réformes de la sécurité sociale de 1983 ont tendance à être bipartites. Je pense qu’en fin de compte, c’est ainsi que les choses vont devoir se passer.

“Vous devez construire à partir du centre”

LK : Pensez-vous que les efforts de réforme progresseront sous la présidence de Biden ? UN B: C’est vraiment difficile à dire. Il y a encore des discussions parmi les sponsors de la loi sur la sécurité sociale 2100, qui est le plan d’expansion de la sécurité sociale le plus important ou le plus important de la Chambre, qu’ils veulent le faire passer en commission et le faire voter. Et pourtant, cela n’a vraiment aucune chance de devenir une loi. Je pense que tout comme les républicains ont essayé de mettre en place leur propre plan de sécurité sociale en 2005 sous le président Bush sans aucun soutien démocrate, et ils ont échoué, je pense qu’en fin de compte, les démocrates se rendraient compte qu’ils seraient dans la même position. Si vous voulez résoudre le problème, vous devez vraiment partir du centre vers l’extérieur, plutôt que de partir d’une position extrême de gauche ou de droite. Et cela ne veut pas dire que ces positions sont des positions extrêmes, qu’elles sont fausses d’un point de vue technique. Cela signifie simplement que dans notre système, pour apporter un grand changement à un programme important, vous devez construire à partir du centre. C’est simplement la réalité du fonctionnement de notre système. LK : Avez-vous une idée de la position du président Biden sur la réforme de la sécurité sociale ? UN B: Non. Je n’ai pas eu de discussions avec eux à ce sujet. Le Conseil consultatif de la sécurité sociale, auquel j’ai été nommé par le président, ne donne en aucun cas des conseils sur des choses comme la façon de réparer la sécurité sociale. Il traite vraiment de questions plus techniques sur la façon dont l’administration de la sécurité sociale gère le programme, sur la façon dont le système est administré, sur des questions techniques dans ce sens. Ce n’est pas un comité consultatif sur la façon dont vous fixez la sécurité sociale par la réforme.

L’objectif est de faire en sorte que le programme “fonctionne mieux pour les gens”

LK : Qu’espérez-vous accomplir à ce poste ? UN B: Je pense que le conseil consultatif a fait beaucoup de travail utile au fil du temps. Si vous êtes dans le monde de la sécurité sociale, vous suivez ce qu’ils font. J’ai fait des travaux dans le passé à leur demande, en regardant comment vous analysez le programme. Ce qui me touche du côté du conseil consultatif, c’est que tous les quatre ans, ils nomment un groupe technique qui examine les projections du programme de sécurité sociale pour savoir si nous projetons avec précision la fécondité et la mortalité et toutes les choses qui affectent les finances du système, mais ils ont aussi examiner des choses comme la façon dont nous administrons le programme d’invalidité afin de nous assurer que les gens peuvent déposer leurs demandes rapidement et avec précision. Je n’aborde donc pas ce sujet avec un ordre du jour sur ce que je pense que le conseil pourrait faire, mais pour entrer et travailler avec d’autres membres du conseil, qui sont des gens des deux partis politiques, et essayer simplement de continuer le bon travail qui est déjà fait. LK : Parfois, il y a une perception là-bas que les gens ont un agenda, que le poste s’y prête ou non. UN B: Sur quelque chose comme ça, ce que je suggérerais aux gens de faire, c’est de regarder les gens qui siègent au Conseil consultatif de la sécurité sociale. Vous avez des démocrates et des républicains qui ont de fortes opinions divergentes sur la façon dont la sécurité sociale devrait être fixée. Mais regardez ensuite le travail réel qui est fait au Conseil consultatif de la sécurité sociale, et cela n’a vraiment rien à voir avec ces différences de politique. Il s’agit vraiment de faire en sorte que le programme et le système fonctionnent mieux pour les gens. Ainsi, les professionnels peuvent séparer leurs points de vue sur la façon dont nous réparons la sécurité sociale de leur expertise technique sur la façon dont nous pouvons améliorer le fonctionnement de ce programme au jour le jour. Il s’agit donc simplement de questions distinctes.

