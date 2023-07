Des changements majeurs dans le RCB de Virat Kohli ? L’équipe peut abandonner ces grands noms

Royal Challengers Bangalore pourrait affecter une refonte de son équipe d’entraîneurs alors que la franchise examine le contrat du directeur des opérations de cricket Mike Hesson et de l’entraîneur-chef Sanjay Bangar. En général, les contrats du personnel d’entraîneurs de l’IPL doivent être renouvelés en septembre, et le RCB a indiqué que leur performance sera étroitement débattue avant d’arriver à une décision. « Leur contrat avec RCB est toujours intact. L’équipe est toujours en cours d’examen. Nous reviendrons si une annonce est faite », a déclaré la franchise dans un communiqué. Bangar et Hesson n’étaient pas immédiatement disponibles pour réagir sur l’état de leur contrat avec le RCB.

Hesson a rejoint les Royal Challengers en 2019 après que le club se soit retrouvé sous la pile cette saison-là. Bangar a été promu entraîneur-chef avant l’IPL 2022 après que Simon Katich ait décidé de se séparer du club pour des raisons personnelles.

Même si RCB n’a pas pu décrocher un titre IPL, ils ont eu une bonne course pendant le mandat de Hesson – d’abord en tant qu’entraîneur, puis en tant que directeur des opérations de cricket.

Lors de sa première saison en charge en 2020, Hesson a guidé RCB à la quatrième place de la ligue, mais ils ont perdu l’Eliminator face aux Sunrisers Hyderabad.

Lors de l’IPL 2021, RCB a terminé troisième du tableau mais a de nouveau perdu l’Eliminator, cette fois contre Kolkata Knight Riders.

Dans l’IPL suivant, RCB était quatrième du classement mais a perdu le qualificatif 2 contre les Royals du Rajasthan. Cependant, ils n’ont pas réussi à participer aux séries éliminatoires lors de l’IPL 2023.

Hesson était également en charge de l’équipe féminine Royal Challengers Bangalore lors de la première Women’s Premier League. Le RCB dirigé par Smriti Mandhana a terminé quatrième de la ligue à cinq équipes.

