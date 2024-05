Des changements dans les bactéries intestinales pourraient aider à expliquer le succès des régimes protéinés : ScienceAlert

Le jeûne intermittent et stimulation des protéines sont deux approches de perte de poids qui sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années, et de nouvelles recherches suggèrent qu’elles pourraient également contribuer à un microbiome intestinal plus diversifié.

Des études antérieures ont mis en évidence des liens entre les bactéries présentes dans nos intestins et notre tendance à prendre du poids. Ces dernières découvertes nous donnent davantage d’indices sur la manière dont nos microbes internes pourraient être gérés pour maintenir notre corps en forme.

Les chercheurs à l’origine de ce dernier travail (une étude largement financée par la société de suppléments nutritionnels Isagenix) affirment que leurs résultats seront utiles pour comprendre comment le microbiome intestinal s’adapte aux changements dans ce que nous mangeons et quand – quels régimes de jeûne intermittent et de stimulation protéique imposent des limites. .

« Pour maintenir une communauté et un écosystème stables, le microbiome intestinal doit réguler son taux de croissance et sa diversité en réponse à la disponibilité des nutriments et à la densité de la population », Alex Mohr, chercheur en microbiome à l’Arizona State University, et ses collègues. écrire dans leur article publié.

L’étude a recruté 41 volontaires en surpoids ou obèses, qui ont suivi soit un régime alimentaire sain et hypocalorique de type méditerranéen, basé sur les recommandations alimentaires américaines, soit un régime combiné de jeûne intermittent et de stimulation protéique (IF-P) pendant deux mois.

Un régime riche en protéines implique de contrôler l’apport en protéines à des repas spécifiques, tandis que le jeûne intermittent limite la consommation alimentaire à certaines heures certains jours. Par rapport à le régime hypocalorique, tle régime IF-P avait environ 250 à 300 calories de plus par jour sans jeûne, mais incluait plus de protéines par gramme ces jours-là.

Au bout de huit semaines, des échantillons de selles ont montré que les personnes suivant le régime IF-P présentaient une sélection de microbiote plus diversifiée que l’autre groupe. Les effets variaient selon les individus, mais dans l’ensemble, le groupe suivant le régime IF-P a déclaré avoir éprouvé moins de problèmes gastro-intestinaux. Ils perdent également davantage de graisse viscérale, la graisse corporelle la plus pertinente aux risques métaboliques pour la santé tels que le diabète et les maladies cardiaques.

De plus, les personnes suivant le régime IF-P ont montré un certain nombre de changements biologiques associés à la perte de poids : davantage de bactéries intestinales présentes dans les types de corps plus minces, tels que Christensenellacéeset davantage de protéines et de fragments de protéines liés à différents aspects de la perte de poids.

« Ce nouveau travail donne un aperçu du microbe intestinal et du profil métabolomique des participants suivant un régime IF-P ou hypocalorique et met en évidence des différences importantes dans l’assemblage microbien associé à la perte de poids et à la réactivité de la composition corporelle », les chercheurs écrire.

Cette étude a impliqué un nombre relativement restreint de participants, des essais avec des groupes plus importants de personnes sont donc nécessaires pour aider à valider les résultats, mais cela suggère que des types de régime particuliers pourraient aider à remodeler l’intestin et à contrôler le poids.

Nous savons que l’obésité est un problème croissant – avec plus d’un milliard de personnes dans le monde aujourd’hui considérées comme obèses – et que l’obésité entraîne toute une série d’autres problèmes de santé, notamment un risque accru de problèmes cardiovasculaires et de certains cancers.

Il est encourageant de constater que la diversité accrue des microbes intestinaux observée dans le groupe IF-P est associée à d’autres avantages pour la santé outre la perte de poids, notamment une meilleure santé digestive et un système immunitaire plus résistant – ce qui mérite certainement des recherches futures.

« Ces résultats mettent en lumière les effets différentiels des régimes de jeûne intermittent, y compris le jeûne intermittent et la stimulation protéique en tant qu’intervention diététique prometteuse pour la gestion de l’obésité et la santé microbiotique et métabolique », a déclaré l’équipe. conclut.

L’étude a été publiée dans Communications naturelles.