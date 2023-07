Des champignons mortels toxiques apparaissent en Colombie-Britannique plus tôt que d’habitude

Les Britanno-Colombiens devraient être à l’affût des champignons toxiques qui poussent dans le sud de la province.

Les champignons mortels toxiques ont tendance à apparaître pendant les mois les plus humides, mais ils sont apparus plus tôt que d’habitude.

Plus tôt en juillet, un enfant de la région sanitaire côtière de Vancouver a consommé une petite partie d’un champignon mortier. L’enfant a récupéré après avoir reçu des soins médicaux.

Les champignons mortuaires sont de couleur blanc jaunâtre avec un motif côtelé sous leurs chapeaux.

Ils ont été trouvés dans les communautés du Lower Mainland, de la vallée du Fraser et des îles, y compris Comox et la région du Grand Victoria.

Les symptômes de l’empoisonnement au capuchon mortel apparaissent normalement dans les six à 12 heures suivant la consommation et comprennent des crampes, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée et de la déshydratation.

Vingt-quatre heures après la consommation, de nombreuses personnes commencent à se sentir mieux, mais les toxines continueront d’endommager les organes vitaux, selon le BC Center for Disease Control.

Dans les 72 heures suivant la consommation d’un champignon mortier, une deuxième vague de crampes et de diarrhée se produira qui entraînera une maladie grave et une défaillance des organes si aucune attention médicale n’est recherchée.

Un traitement médical, et éventuellement une greffe d’organe, peuvent être nécessaires pour prévenir les décès.

Ceux qui ingèrent un champignon mortier sont priés de se rendre immédiatement aux urgences et d’appeler le centre antipoison au 1-800-567-8911.

Ceux qui trouvent une parcelle de ces champignons sont invités à prendre une photo, à noter l’emplacement et à le signaler au site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique. Les gants sont recommandés lors de la manipulation des capsules mortuaires et ils ne doivent pas être jetés dans les composts domestiques.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Champignons