Des chameaux et des zèbres parcourent l’autoroute de l’Indiana suite à l’incendie d’un semi-remorque : regardez

Les premiers intervenants de l’Indiana sont arrivés tôt samedi matin sur une situation de contrôle des animaux sous stéroïdes : des chameaux et des zèbres ont été capturés dans un semi-remorque en feu sur l’autoroute.

Après que les policiers aient libéré les animaux, une scène bizarre est apparue. La ménagerie, qui comprenait également un poney miniature, grignotait au milieu du terre-plein central pendant que les pompiers combattaient l’incendie.

Flammes et éclairage de secours se mélangent pour créer un spectacle surnaturellement éclairé. “Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des chameaux, des zèbres et des mini-chevaux sur une autoroute”, a déclaré le sergent, responsable de l’information publique de la police de l’État de l’Indiana. Steven Glass, qui ne s’est pas rendu sur les lieux juste à l’est de Marion, Indiana.

Comment des chameaux et des zèbres se sont-ils retrouvés sur une autoroute de l’Indiana ?

Vers 2 heures du matin sur l’Interstate 69, près de la borne kilométrique 263, le policier de l’État de l’Indiana, Edward Titus, a vu la cabine d’un semi-remorque Volvo 2012 englouti par les flammes, selon police d’État.

Le conducteur, Armando C. Alvarez, 57 ans, de Sarasota, en Floride, qui n’a pas été blessé, a déclaré à Titus que la remorque était chargée d’animaux du Shrine Circus. Les animaux seraient en route vers le Cirque du sanctuaire de Mizpah à Fort Wayne, Indiana. Le soldat Titus et le député du comté de Grant (Ind.), Joshua Kennedy, ainsi qu’un membre du Shrine Circus, ont sauvé cinq zèbres, quatre chameaux et un cheval miniature, a indiqué la police.

Avec les animaux sur le semi-remorque en feu, “ils devaient procéder à une sorte d’évacuation”, a déclaré Brent Ressett, responsable de l’information du bureau du shérif du comté de Grant, à USA TODAY. Aucun animal n’a péri dans l’incendie, a indiqué la police.

Le soldat Titus et l’adjoint Kennedy ont été soignés dans un hôpital local pour inhalation de fumée, puis libérés sans blessure supplémentaire, a indiqué la police. M. Alvarez et tous les animaux n’ont pas été blessés.

L’autoroute étant fermée, les agents ont déplacé les animaux vers le centre de la chaussée, a-t-il expliqué.

“Ils ont juste commencé à paître au milieu de l’autoroute, ce qui les a occupés, ce qui était une bonne chose”, a déclaré Ressett. “Et ils étaient tous dociles, évidemment, ils avaient des brides donc vous savez, ce n’était pas comme s’ils ne pouvaient pas être déplacés. Et le terre-plein central servait en quelque sorte de corral à cause du garde-corps.”

L’incident aurait pu être plus dangereux. Un deuxième semi-remorque accompagnant le premier avait à son bord des tigres et des lions, a déclaré Ressett. “Cela aurait pu être un peu plus intéressant”, a-t-il déclaré.

Toutes les voies ont été ouvertes vers 6 h 30. La police n’a émis aucune citation et l’enquête préliminaire sur l’accident a révélé qu’une panne d’équipement a provoqué l’incendie du semi-remorque, a déclaré le sergent, agent d’information publique de la police de l’État de l’Indiana. Steven Glass a déclaré.

