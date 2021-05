Des chaînes de cinéma importantes suppriment le mandat du masque pour les personnes entièrement vaccinées

Les masques ne sont plus obligatoires dans les trois principales chaînes de cinéma aux États-Unis pour les personnes entièrement vaccinées contre le coronavirus, selon les directives mises à jour vendredi. AMC Entertainment, Cinemark et Regal Cinemas ont déclaré sur leurs sites Web que les cinéphiles qui ne sont pas complètement vaccinés seront invités à continuer de porter des masques, et que d’autres mesures de distanciation sociale et protocoles de nettoyage resteront en place.

« Conformément aux directives du CDC, les masques ne sont pas requis pour les invités qui sont entièrement vaccinés », a déclaré AMC sur son site Web, faisant référence aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. « Si vous n’êtes pas complètement vacciné, nous vous demandons de continuer à portez un masque dans tout le théâtre à moins de profiter activement de la nourriture ou des boissons. »

Des mises à jour similaires de la politique sur les masques ont été effectuées sur les sites Web de Regal et Cinemark. Les trois chaînes ont déclaré qu’elles suivraient les mandats étatiques et locaux sur le port du masque, qui peuvent être différents des directives du CDC.

Les changements pour les cinémas interviennent deux semaines après que le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’ont besoin de porter de masques dans aucun cadre.

Le cinéma a commencé à s’intensifier aux États-Unis après de longues fermetures liées à la pandémie et un manque de nouvelles sorties de films.

Les studios de cinéma et les chaînes de cinéma ont lancé la semaine dernière une campagne « le grand écran est de retour », présentant un été rempli de superproductions, dont le nouveau film « Fast & Furious » et le film de super-héros « Black Widow ».

Les studios hollywoodiens surveillent de près les recettes au box-office de deux films majeurs qui sortent ce week-end – « Cruella », une histoire préquelle sur le méchant de « 101 Dalmatiens » et le thriller « A Quiet Place Part II ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici