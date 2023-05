Des cerceaux et des rêves : un agent de la NBA de Kelowna en quête de développement du jeu

Deion Adams de Kelowna a atteint la NBA, mais pas comme vous le pensez.

L’année dernière, Adams, originaire de Calgary, est devenu un agent certifié de la NBA, ce qui signifie qu’il peut représenter les joueurs et les aider à trouver de nouvelles opportunités, à négocier des contrats et plus encore. Il a déménagé à Kelowna dans le cadre de son voyage parce qu’il aime la ville et est venu ici chaque été « aussi loin qu’il se souvienne ».

En grandissant, il aimait le basket-ball, mais ce n’était pas toujours son premier amour.

« En fait, j’essayais d’aller aux Jeux olympiques pour le snowboard, mon objectif était d’aller aux Jeux olympiques de 2018, c’était ma première [sport], [but] J’ai toujours aimé le basket-ball et j’ai dû prendre cette décision en grandissant, quel sport je voulais choisir », a déclaré Adams.

Après que le snowboard n’ait pas fonctionné, Adams est retourné à son autre amour, le basket-ball. Il s’est inscrit à l’Université Ambrose, un institut postsecondaire privé à Calgary et a rejoint l’équipe de basket-ball là-bas, les Lions. Il y a joué pendant trois ans et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et en marketing.

« Je savais que je n’allais jamais être assez bon pour être un pro, mais je voulais vraiment prendre ce que je peux faire et l’amener au niveau supérieur avec le basket-ball », a déclaré Adams. « J’ai toujours été un gars très ambitieux, alors pourquoi ne pas aller jusqu’au sommet et devenir un agent de la NBA ? »

Pour devenir agent de la NBA, Adams a dû franchir une série d’étapes. Il avait déjà franchi la première étape en détenant un diplôme d’études postsecondaires. Deuxièmement, la NBA’s Player Association (NBPA) a effectué une vérification des antécédents d’Adams, qu’il a réussi avec brio. Une fois la vérification des antécédents effectuée, Adams a dû commencer à étudier la convention collective (CBA) de la NBA et de la NBPA. Pour devenir un agent certifié de la NBA, vous devez passer un examen sur l’ABC et obtenir au moins 42/50 pour réussir.

Adams est décédé et est devenu un agent officiel de la NBA.

Maintenant, où allez-vous une fois que vous devenez agent ? Eh bien, Adams a l’aide de son ami Kenny Johnson, contre qui il a joué à l’université. Johnson recherche des joueurs pour Adams, et ils décident qui ils veulent essayer de représenter.

« Nous savons que les joueurs que nous recherchons ne seront pas les meilleurs, car ces gars-là vont déjà aller avec les meilleurs agents », a déclaré Adams. «Nous recherchons les gars les plus sous-estimés qui sont sur le point d’être géniaux. Nous voulons les trouver avant qu’ils n’explosent.

Adams en est à sa deuxième année en tant qu’agent et à cause de cela, tous ses clients sont sa priorité absolue et il peut bien s’entendre avec eux car Adams lui-même était un athlète qui avait un agent.

À l’heure actuelle, Adams représente actuellement trois joueurs : Tray Maddox Jr., Riley Cordwell et Isaiah Lewis.

Maddox Jr. a joué pour la Western Michigan University et s’est déclaré pour le repêchage de la NBA 2023 fin mars.

Cordwell est un agent libre sans restriction, ce qui signifie qu’il peut être signé par n’importe quelle équipe. Il a récemment joué dans la National Basketball League (NBL) en Australie.

Lewis a joué quatre saisons à l’étranger et avec l’aide d’Adams, et tente de revenir dans la G-League et la NBA. Sa dernière saison à l’étranger était en Uruguay.

En plus de cela, Adams aimerait également représenter les joueurs canadiens à l’avenir, car il souhaite développer le jeu au Canada, en particulier dans l’Ouest canadien.

« J’adorerais mettre beaucoup de gars canadiens, mais une grande partie de mon dépistage provient de beaucoup de joueurs jouant en première division. [NCAA] aux États-Unis », a déclaré Adams. « Nous n’avons aucun Canadien en ce moment, mais c’est définitivement un objectif. La seule raison pour laquelle je veux construire ce truc à Kelowna, c’est parce que je veux vraiment construire une culture de basket-ball ici. Je sais que beaucoup de gens aiment le basket ici. J’essaie vraiment de permettre aux gens de voir l’opportunité et de voir ce genre de choses, c’est Kelowna et l’Ouest canadien.

Quant à Adams lui-même, il essaie toujours de jouer au basket quand il le peut, mais il est dans la période la plus occupée de l’année car l’intersaison de la NBA est à l’horizon et le repêchage de la NBA commence le 22 juin.

« J’ai toujours voulu travailler dans le sport et c’est vraiment un rêve devenu réalité. Cela a été une tonne de travail, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais juste travailler dur et construire quelque chose. Je crois vraiment que si vous travaillez vraiment dur sur quelque chose et que vous faites de votre mieux à 100%, vous pouvez tout accomplir.

