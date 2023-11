Des centres de santé du nord de Gaza assiégés lors d’une « journée de guerre contre les hôpitaux » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les combats se sont intensifiés autour de plusieurs hôpitaux du nord de Gaza, certains ayant été touchés directement et faisant état de victimes parmi les patients et de dizaines de milliers de Palestiniens déplacés s’abritant dans les installations, alors que les troupes israéliennes poursuivent leur progression.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré vendredi que les chars israéliens se sont rapprochés d’au moins quatre hôpitaux dans toutes les directions.

Le directeur de l’hôpital Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, a déclaré à Al Jazeera : « Cette journée était une journée de guerre contre les hôpitaux ».

« Les malades et les blessés occupent tous les couloirs de l’hôpital et nous ne pouvons pas procéder à des opérations chirurgicales », a déclaré Salmiya.

« Nous ne trouvons pas de lit simple pour accueillir les victimes », a-t-il ajouté à propos de la situation dans le plus grand centre médical de Gaza. « Nous prenons des décisions difficiles entre qui sauver et qui laisser mourir… Au moment où je vous parle, je me tiens devant 100 cadavres. »

“Au cours des dernières heures, l’armée israélienne a encerclé trois hôpitaux de la ville de Gaza et l’hôpital indonésien au nord”, a rapporté Hani Mahmoud d’Al Jazeera depuis Khan Younis.

« À l’aide de chars et de véhicules blindés, ils ont fermé un périmètre d’environ 100 mètres autour de ces hôpitaux, abritant toujours des milliers de blessés et de personnes déplacées. Des gens ont envoyé des appels depuis l’hôpital Al-Rantisi et l’hôpital Nasser, demandant à être autorisés à fuir », a-t-il déclaré, ajoutant que même si Israël avait ordonné l’évacuation des installations, même ceux qui pouvaient fuir avaient peur de le faire sans garantie. d’un passage sûr.

« Le trajet depuis les hôpitaux Nasser et Al-Rantisi vers l’est de la rue Salah al-Din dans la ville de Gaza est très dangereux et a été touché à plusieurs reprises par des frappes aériennes », a-t-il déclaré.

Tôt vendredi, Israël a frappé la cour et le service d’obstétrique de l’hôpital Al-Shifa, où se trouvent hébergées des dizaines de milliers de personnes, selon Ashraf al-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. Au moins 13 personnes ont été tuées et plusieurs blessées.

Israël a bombardé les bâtiments de l’hôpital Al-Shifa à cinq reprises depuis jeudi soir, a indiqué al-Qudra.

Une autre attaque près du centre médical Al-Nasr, qui comprend deux hôpitaux pour enfants, a tué deux personnes, selon le ministère.

Plus tard vendredi, la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et 20 autres blessées dans une fusillade par les forces israéliennes à l’hôpital Al-Quds à Gaza.

Panique alors que les troupes israéliennes « encerclent » l’hôpital Al-Shifa

Le Dr Ahmed Mokhallalati, chirurgien à l’hôpital Al-Shifa, a déclaré à Al Jazeera que les attaques devant le complexe n’ont pas cessé depuis hier soir.

« Vous pouvez entendre beaucoup de coups de feu et vous savez alors que les chars se rapprochent de l’hôpital Al-Shifa », a-t-il déclaré.

Mokhallalati a ajouté que les attaques répétées contre Al-Shifa par l’armée israélienne avaient poussé de nombreux patients à quitter « l’hôpital sans avoir suivi leur traitement ni leur intervention chirurgicale ».

« Au cours du mois dernier, tout le monde a constaté que c’était un endroit dangereux », a-t-il déclaré. “Soi-disant, [this was] censé être l’endroit le plus sûr.

Plus tôt, une vidéo d’Al-Shifa a enregistré le bruit d’un tir entrant réveillant les gens dans leurs abris de fortune dans la cour, suivi de cris appelant une ambulance.

Le directeur d’Al-Shifa a déclaré qu’Israël avait exigé que l’établissement soit évacué, mais a ajouté qu’il n’y avait nulle part où aller pour un si grand nombre de patients.

Human Rights Watch a examiné des images satellite montrant que les forces israéliennes encerclaient Al-Shifa jeudi soir. L’organisation internationale de défense des droits de l’homme a déclaré que « suggérer que toutes les structures civiles sont des cibles ou alerter les civils pour qu’ils fuient sans passage sûr ni endroit sûr où aller ne suffit pas » comme avertissement efficace, appelant les dirigeants du monde à « agir pour empêcher de nouvelles atrocités de masse ».

« Il n’y a plus d’endroit sûr. L’armée a frappé Al-Shifa. Je ne sais pas quoi faire », a déclaré Abu Mohammad, 32 ans, qui faisait partie des personnes cherchant refuge à l’hôpital. « Il y a une fusillade… à l’hôpital. Nous avons peur de sortir. »

À la suite des attaques, des témoins ont déclaré que de nombreuses personnes commençaient à quitter l’enceinte de l’établissement, craignant de nouvelles attaques.

« Je travaille à l’hôpital Al-Shifa, et il pourrait être bombardé à tout moment », a déclaré Ezz Lulu, un étudiant en médecine travaillant à l’hôpital, dans un témoignage vidéo publié sur Instagram depuis l’établissement, dans lequel il a fait ses adieux.

« Les forces d’occupation israéliennes ont pilonné certaines parties de l’hôpital pour faire pression sur tous ceux qui s’y trouvaient, y compris les patients, les victimes et l’équipe médicale, pour qu’ils partent », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas abandonner nos devoirs ; nous ne pouvons pas laisser des milliers de victimes et de patients blessés sans aide. Nous ne partons à aucun moment. Nous ne partirons qu’en vainqueurs ou en martyrs. Pardonne-moi.”

L’armée israélienne a affirmé que le Hamas avait mis en place un centre de commandement sous la direction d’Al-Shifa – affirmations que le Hamas et le personnel hospitalier ont niées.

Tireurs d’élite à l’hôpital du Croissant-Rouge

Le PRCS a déclaré que des tireurs d’élite israéliens tiraient sur l’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza.

“Des affrontements féroces en ce moment et des tirs de tireurs d’élite de l’occupation sur l’hôpital d’Al-Quds, des victimes parmi les Palestiniens déplacés” ont déclaré l’organisation médicale dans un communiqué.

Dans une mise à jour, il a été indiqué que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur l’unité de soins intensifs de l’hôpital Al-Quds.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré qu’Israël « kidnappe des hôpitaux comme otages à des fins d’extorsion » à Gaza.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré qu’Israël poursuivait son siège des hôpitaux pour « faire chanter » la communauté internationale en vue de « gains politiques » et pour forcer les Palestiniens à se déplacer vers le sud dans un « nouvel épisode de génocide ».

Ministère des Affaires étrangères et des Expatriés : Israël kidnappe des hôpitaux comme otages pour extorsion, dans le but d’obtenir des avantages aux yeux du monde entier الخارجية والمغتربين// إسرائيل تختطف المستشفيات كرهينة للابتزاز وتحقيق المكاسب على سمع وبصر العالم اسرائيل… pic.twitter.com/wmTtfMzUVe — État de Palestine – MAE 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) 10 novembre 2023

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 36 établissements de santé dont 22 hôpitaux ont été endommagés depuis le début de la guerre.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 18 hôpitaux, sur 35, sont hors service. Au moins 57 ambulances ont été endommagées, dont 45 complètement.

« Les civils palestiniens et les soins de santé doivent être protégés et Israël doit cesser dès maintenant ses attaques contre les hôpitaux », a déclaré Melanie Ward, directrice générale de Medical Aid for Palestiniens, une ONG basée au Royaume-Uni qui opère à Gaza. « Sans action urgente de la communauté internationale… les hôpitaux de Gaza restent exposés à un risque grave et imminent d’attaques militaires à grande échelle. »

« Les scènes d’Al-Shifa aujourd’hui étaient horribles », a déclaré à Al Jazeera Mads Gilbert, un médecin norvégien qui y travaille régulièrement comme bénévole.

« Cela aurait-il été accepté par l’Europe et les États-Unis s’il s’agissait d’hôpitaux soignant des Blancs en Europe ? Plus jamais. C’est une politique raciste, c’est absolument dégoûtant et je pense que nous devons considérer cela comme le plus grand effondrement moral de la politique occidentale de ma génération.»

Plus de 11 000 personnes, dont 4 506 enfants, ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a commencé à pilonner l’enclave à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a fait plus de 1 400 morts, pour la plupart des civils.