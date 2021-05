Les chirurgiens demandent des centres spécialisés pour s’attaquer à un «arriéré colossal» d’opérations non urgentes créé par la pandémie de Covid.

Le Royal College of Surgeons (RCS) a déclaré que de telles installations dans toutes les régions d’Angleterre permettraient d’effectuer des chirurgies planifiées, telles que des arthroplasties de la hanche et du genou, en cas de nouvelle vague de Covid-19 ou d’autres pressions sévères causées par la grippe.

Près de 5 millions de personnes attendaient de commencer un traitement à l’hôpital du NHS à la fin du mois de mars – le nombre le plus élevé depuis le début des enregistrements en août 2007 – après l’annulation d’une chirurgie élective au début de la pandémie de coronavirus.

Plus de 436 000 patients attendaient plus d’un an à la fin du mois de mars, contre 387 000 en février.

Le professeur Neil Mortensen, président du RCS, a déclaré: «Le modèle du centre chirurgical est le meilleur moyen de continuer à traiter les personnes qui ont besoin d’opérations, indépendamment des futures pandémies.

Le RCS a également appelé le gouvernement à s’engager à dépenser 1 milliard de livres supplémentaires en chirurgie par an au cours des cinq prochaines années.

Le professeur Mortensen a déclaré que la chirurgie doit être disponible sur le NHS toute l’année, « ne pas s’arrêter et commencer ».

«Si une nouvelle variante dangereuse de Covid-19 s’installe, ou si une autre grippe grave arrive à l’automne, nous ne pouvons pas permettre à la chirurgie de s’arrêter à nouveau ou les listes d’attente deviendront insurmontables», a-t-il déclaré.

Les commentaires sont intervenus alors que les infections à Covid augmentaient au Royaume-Uni, avec jusqu’à trois quarts des nouveaux cas qui seraient causés par la variante détectée pour la première fois en Inde, selon Matt Hancock, le secrétaire à la Santé.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous avons soutenu le NHS à chaque étape de la pandémie, en préservant les traitements urgents tels que le cancer et les soins d’urgence, tout en protégeant le NHS pour éviter qu’il ne soit submergé.

«Nous fournissons 7 milliards de livres supplémentaires pour les services de santé et de soins cette année, ainsi que 1 milliard de livres pour lutter contre les arriérés qui se sont accumulés, ce qui porte notre investissement total supplémentaire dans Covid-19 à 92 milliards de livres.

«Nous sommes confrontés à un défi sans précédent et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le NHS pour accélérer le rétablissement des services afin que chacun reçoive les soins dont il a besoin, y compris 160 millions de livres sterling pour aider les hôpitaux à trouver des moyens innovants d’effectuer encore plus d’opérations et de réduire les listes d’attente. «