Des centaines d’ours de Paddington sont partis pour que la reine aille à la charité

LONDRES – Plus de 1 000 oursons Paddington et autres peluches laissés en hommage à feu la reine Elizabeth II à Londres et à Windsor seront donnés à une association caritative pour enfants, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

Les personnes en deuil ont laissé des milliers d’hommages, y compris des fleurs et des ours en peluche, à l’extérieur du palais de Buckingham et dans les parcs royaux de Londres et à l’extérieur du château de Windsor dans une vague de chagrin après la mort du monarque le plus ancien du Royaume-Uni le 8 septembre à 96 ans.