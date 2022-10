Des centaines d’ours de Paddington sont partis pour la reine Elizabeth II pour aller à la charité

LONDRES –

Plus de 1 000 oursons Paddington et autres peluches laissés en hommage à feu la reine Elizabeth II à Londres et à Windsor seront donnés à une association caritative pour enfants, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

Les personnes en deuil ont laissé des milliers d’hommages, y compris des fleurs et des ours en peluche, à l’extérieur du palais de Buckingham et dans les parcs royaux de Londres et à l’extérieur du château de Windsor dans une vague de chagrin après la mort du monarque le plus ancien du Royaume-Uni le 8 septembre à 96 ans.

La reine est devenue liée à l’ours Paddington, un autre trésor national britannique, après que les deux sont apparus ensemble dans une courte vidéo humoristique lors des célébrations du jubilé de platine plus tôt cette année pour marquer les 70 ans du monarque sur le trône. La vidéo, qui montrait la reine prenant le thé de l’après-midi avec un ours Paddington animé par ordinateur, la voyait dire à l’ours qu’elle partageait son amour pour les sandwichs à la marmelade – et qu’elle aimait les cacher dans son sac à main “pour plus tard”.

Le palais de Buckingham et les parcs royaux ont déclaré samedi que les centaines d’ours laissés en hommage à la reine seront nettoyés par des professionnels avant d’être livrés à Barnado’s, une organisation caritative pour enfants.

Elizabeth a été la patronne de l’organisme de bienfaisance pendant plus de 30 ans et, en 2016, elle a transmis le patronage à Camilla, l’épouse du roi Charles III et maintenant connue sous le nom de reine consort.

“Nous sommes honorés de pouvoir donner des maisons aux nounours que les gens ont laissées en sa mémoire”, a déclaré Lynn Perry, directrice générale de Barnardo’s. “Nous promettons de prendre soin de ces ours qui seront bien aimés et apporteront de la joie aux enfants que nous soutenons.”