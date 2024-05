Des centaines d’os de mammouth découverts dans une cave à vin autrichienne

CNN

—



Des centaines de mammouth des ossements ont été découverts dans une cave à vin autrichienne, lors d’une découverte qualifiée de « sensation archéologique ».

Les vestiges auraient entre 30 000 et 40 000 ans, selon les experts.

Andreas Pernerstorfer a fait cette incroyable découverte en rénovant sa cave à vin dans le village de Gobelsburg, à environ 70 kilomètres au nord-ouest de Vienne, en mars.

La découverte a été décrite comme la plus importante du genre depuis plus d’un siècle, les chercheurs de l’Académie autrichienne des sciences (OeAW), qui récupèrent actuellement les ossements, la décrivant comme une « sensation archéologique », selon un communiqué publié mercredi. communiqué de presse.

Pernerstorfer avait décidé d’effectuer des travaux pour niveler le sol de la cave, a déclaré jeudi à CNN l’archéologue Hannah Parow-Souchon, chercheuse à l’OeAW, lors d’un appel vidéo.

« Il voulait niveler le sol de sa cave à vin parce qu’elle était en pente et il a enlevé du béton au centre », a-t-elle expliqué.

« Plus ou moins immédiatement, il a trouvé les os, qu’il pensait initialement être du bois. Puis il a regardé de plus près et s’est souvenu d’une histoire de son grand-père qui, dans les années soixante, avait agrandi la cave et trouvé des molaires de mammouth.

Pernerstorfer a signalé la découverte à l’Office fédéral des monuments, qui l’a renvoyé à l’OeAW car, comme l’a déclaré Parow-Souchen à CNN, « nous sommes des experts en matière d’âge de pierre ».

Elle et son équipe de collègues archéologues se sont lancés dans des fouilles début mai. « Il est rapidement devenu évident qu’il ne s’agissait pas seulement de quelques os de mammouth mais de très nombreux os de mammouth », a-t-elle déclaré.

Parow-Souchon a déclaré qu’ils possédaient « au moins 300 os », qui ont été trouvés de manière dense.

« Nous pensons que nous avons pour la plupart des animaux complets. Ils ne sont pas liés anatomiquement, mais nous avons probablement toutes les pièces », a-t-elle déclaré, ajoutant que le butin récupéré comprend des découvertes rares, notamment un os de la langue.

Les archéologues pensent que les os proviennent de trois mammouths distincts. Le site qu’ils ont fouillé ne faisait que 12 mètres carrés (129 pieds carrés), mais ils espèrent revenir en août pour poursuivre leurs recherches.

«J’adore être archéologue. J’ai fouillé beaucoup de choses passionnantes, mais j’ai toujours voulu fouiller un mammouth », a déclaré Parow-Souchon, ajoutant que la découverte d’os de mammouth était une première pour elle. « Je suis ravie, je ne peux pas le nier », a-t-elle déclaré.

Des sites comparables ailleurs en Autriche et dans les pays voisins ont pour la plupart été fouillés il y a plus de 100 ans, ce qui signifie qu’ils ne sont pas disponibles pour la recherche moderne.

«C’est la première fois que nous pouvons enquêter sur un phénomène similaire en Autriche en utilisant des méthodes modernes. C’est une opportunité unique pour la recherche», a déclaré Parow-Souchon dans le communiqué.

Les fouilles, financées par l’Office fédéral des monuments et le Land de Basse-Autriche, soulèvent de nombreuses questions, notamment celle de savoir si ces animaux ont été tués par des chasseurs de l’âge de pierre.

« Nous savons que les humains chassaient les mammouths, mais nous savons encore très peu de choses sur la façon dont ils le faisaient », a déclaré Parow-Souchon, ajoutant qu’un piège pour les animaux pourrait avoir été tendu sur ce site.

Une fois que les chercheurs auront terminé leurs travaux, les ossements seront transmis au Musée d’histoire naturelle de Vienne pour restauration.

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..