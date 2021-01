Des centaines d’oiseaux sont morts après que de nombreuses personnes aient déclenché des feux d’artifice dans la capitale italienne le soir du Nouvel An, ont déclaré vendredi des groupes de défense des animaux, qualifiant cela de « massacre ».

Des images de rues près de la gare principale de Rome ont montré des dizaines et des dizaines d’oiseaux – pour la plupart des étourneaux – éparpillés sans vie sur le sol.

La cause de la mort n’était pas claire, mais l’Organisation internationale pour la protection des animaux (OIPA) a déclaré qu’elle semblait liée à un affichage particulièrement bruyant de pétards et de feux d’artifice dans le quartier verdoyant que de nombreux oiseaux utilisent pour nicher.

« Il se peut qu’ils soient morts de peur. Ils peuvent voler ensemble et se frapper l’un contre l’autre, ou frapper des fenêtres ou des lignes électriques. N’oublions pas qu’ils peuvent aussi mourir de crise cardiaque », a déclaré Loredana Diglio, porte-parole de l’organisation. .

Les feux d’artifice chaque année causent de la détresse et des blessures aux animaux sauvages et domestiques, a-t-elle noté. Et la concentration inhabituelle de morts d’oiseaux est survenue malgré l’interdiction par la ville de Rome des feux d’artifice personnels, qui a été largement ignorée, et un couvre-feu de 22 heures en raison des restrictions de virus.

La branche italienne de l’OIPA a appelé à l’interdiction de la vente de pétards et de feux d’artifice à usage personnel, invoquant la menace pour les animaux.