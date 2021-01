Des dizaines d’oiseaux morts retrouvés morts en Italie auraient subi des crises cardiaques en raison de feux d’artifice déclenchés dans le centre-ville.

Des centaines de corps de petites créatures à plumes ont été enregistrés dans plusieurs endroits autour de Rome, y compris sa gare Roma Termini, par des passants choqués.

Les groupes de défense des animaux affirment que la tragédie a été causée par des feux d’artifice déclenchés le soir du Nouvel An, ce qui les a effrayés à mort.

Des centaines d’oiseaux morts ont été trouvés dans les rues de Rome, en Italie, les gens blâmant ceux qui ont déclenché des feux d’artifice le soir du Nouvel An

Les scènes angoissantes ont été capturées sur vidéo par des passants. Des groupes de défense des animaux disent que les feux d’artifice ont rendu les petits oiseaux « effrayés à mort » dans les scènes sinistres

L’interdiction à l’échelle de la ville des expositions par les autorités le 31 décembre pour protéger les animaux, les personnes et les biens a été largement ignorée par les Italiens célébrant la fin de 2020.

Dans une vidéo tournée par un témoin choqué, la personne qui filme est entendue dire: «C’est le côté dégoûtant de la nature humaine.

«Le feu d’artifice. Des centaines d’oiseaux morts. Incroyable. Regardez combien il y en a.

Le témoin Diego, qui travaillait comme chauffeur de taxi le soir du Nouvel An, a déclaré au Mail Online: « J’étais de service pendant les heures de travail lorsque je traversais via Cavour, une rue près de la gare centrale.

«Je n’ai pas compris au début ce qu’il y avait sur le terrain, plus tard j’ai réalisé que c’étaient des oiseaux morts, et il y en avait des centaines. Une très mauvaise scène. Il était environ 00 h 40 et les causes pouvaient être dues aux feux d’artifice, du moins c’est la première chose à laquelle j’ai pensé.

«Je ne suis ni scientifique ni vétérinaire, donc je ne peux pas prendre la responsabilité de dire avec certitude que c’était la raison.

L’Organisation internationale pour la protection des animaux a déclaré que les feux d’artifice avaient été lancés dans un quartier verdoyant utilisé à proximité par les oiseaux pour se percher.

Certaines personnes ont décrit cette sombre découverte comme un présage pour 2021

Des feux d’artifice explosent au-dessus de la basilique Saint-Pierre le soir du Nouvel An, malgré leur interdiction par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus

Le porte-parole Loredana Diglio a déclaré: « Il se peut qu’ils soient morts de peur.

«Ils peuvent voler ensemble et se cogner les uns contre les autres, ou heurter des fenêtres ou des lignes électriques. N’oublions pas qu’ils peuvent aussi mourir de crise cardiaque.

Elle a ajouté que chaque année, les feux d’artifice causaient de la détresse et des blessures aux animaux sauvages et domestiques.

Plusieurs personnes en ligne ont suggéré que les décès sinistres étaient un présage pour 2021.

D’autres ont reproché à la ville de ne pas avoir interdit les feux d’artifice il y a des années.