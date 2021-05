Des centaines d’oiseaux migrateurs retrouvés piégés dans la cheminée d’une maison californienne

Une famille californienne a vécu une Alfred Hitchcock scène de film, après que des centaines d’oiseaux migrateurs se frayent un chemin dans la maison par la cheminée. Plus de 800 oiseaux ont envahi la cheminée d’une maison de Montecito et se sont retrouvés piégés dimanche soir. Le service d’incendie de Montecito a non seulement confirmé l’incident, mais a également partagé un clip vidéo sur Instagram mardi. Les visuels montrent que les oiseaux sont probablement des martinets, battant à l’intérieur de la cheminée et ont été incapables de s’envoler en raison d’un écran les gardant piégés à l’intérieur.

« Chaque jour est différent dans le service d’incendie! » a déclaré le service d’incendie de Montecito dans la légende du message. Cela a certainement été une expérience inattendue pour le service d’incendie.

Regardez-le ici:

Le message du service d’incendie de Montecito montre environ 1000 petits oiseaux coincés dans la cheminée de la maison dimanche soir et leur évacuation en toute sécurité a nécessité l’aide des services des animaux du comté de Santa Barbara. Le personnel du service d’incendie avait espéré que les oiseaux s’envolaient d’eux-mêmes pendant la nuit, mais lorsqu’ils sont revenus le lendemain matin, ils les ont trouvés coincés à l’intérieur.

Les services des animaux du comté et des incendies de Montecito ont trouvé les oiseaux piégés au pied de la cheminée lorsqu’ils ont visité la maison le lendemain. Les pompiers ont déclaré qu’ils avaient réussi à laisser les oiseaux sortir plus tard dans la journée après avoir conçu un système de chute élaboré qui a été utilisé pour les faire sortir de la cheminée, les conduisant à travers la porte arrière de la maison de Montecito.

Selon KSBY rapport, les oiseaux ont été identifiés comme des martinets. La publication du point de vente a également rapporté que les oiseaux traversaient actuellement le sud de la Californie alors qu’ils migraient vers le nord et cherchaient de nouvelles maisons. Le rapport a également cité l’expert local en contrôle des oiseaux John Honjiyo, suggérant aux résidents de vérifier et de fermer leurs conduits de cheminée.

