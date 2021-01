Le vaccin n’offrant pas d’immunité immédiate contre le coronavirus, plus de deux cents citoyens israéliens ont été diagnostiqués avec la maladie quelques jours après avoir reçu les injections Pfizer / BioNTech, ont rapporté les médias locaux.

Selon les données de Channel 13 News, le nombre de ceux qui ont contracté Covid-19 malgré leur vaccination était d’environ 240 personnes.

Le vaccin Pfizer / BioNTech, sur lequel s’appuient les autorités sanitaires israéliennes, ne contient pas le coronavirus et ne peut pas infecter le receveur. Mais le code génétique du médicament a besoin de temps pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer la maladie.

Le cours du vaccin fabriqué aux États-Unis nécessite deux injections. Selon les études, l’immunité au Covid-19 n’augmente que huit à dix jours après la première injection et atteint finalement 50%.

Le deuxième jab est administré 21 jours après le premier, tandis que l’immunité déclarée de 95% n’est atteinte qu’une semaine après cela. Et, bien sûr, il y a encore 5% de chances d’être infecté même si le vaccin est à son plein potentiel.

Les organes de presse israéliens qui ont rapporté les chiffres ont exhorté le public à rester vigilant et à suivre scrupuleusement toutes les précautions de Covid-19 pendant le mois suivant l’administration du premier vaccin.

L’Etat juif entreprend actuellement une campagne de vaccination massive, qui a déjà vu plus d’un million de personnes, soit près de 12% de la population, recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech. C’est la plus grande envergure par habitant au monde, selon l’Université d’Oxford. La première phase du programme vise à vacciner les médecins et les personnes âgées avant de s’étendre à d’autres catégories.

Environ une personne sur mille a signalé des effets secondaires légers après l’injection, notamment une faiblesse, des étourdissements et de la fièvre, ainsi que des douleurs, un gonflement et une rougeur à l’endroit où l’injection a été administrée. Seules quelques dizaines d’entre elles ont nécessité des soins médicaux, a indiqué le ministère de la Santé.

Depuis le début des vaccinations le 20 décembre, au moins quatre personnes en Israël sont mortes peu de temps après avoir reçu le coup, a rapporté la chaîne publique Kan. Cependant, le ministère de la Santé a déclaré que trois décès n’étaient pas liés au vaccin, le quatrième cas d’un homme de 88 ans avec des conditions préexistantes étant actuellement à l’étude.

