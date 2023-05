Des centaines d’investisseurs inquiets pour leurs économies après la mise sous séquestre du courtier hypothécaire de Victoria

Plus de 400 investisseurs inquiets – certains craignant d’avoir perdu leurs économies – se sont rendus mardi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver pour suivre la procédure dans une affaire qu’un demandeur a décrite comme un » stratagème d’investissement de type Ponzi « .

Victoria, en Colombie-Britannique, le courtier hypothécaire Gregory Joseph Martel et My Mortgage Auction Corp. (MMAC), qui exerce également ses activités sous le nom de Shop Your Own Mortgage, sont au centre de l’affaire. Martel est l’unique administrateur de MMAC et vend des placements hypothécaires promettant des taux de rendement élevés.

Martel et son entreprise ont fait l’objet de nombreuses poursuites intentées par des particuliers et des entreprises. Le 4 mai, MMAC a été mis sous séquestre sous la supervision de Price Waterhouse Coopers.

Les débats de mardi se sont déroulés « ex parte », c’est-à-dire sans la participation de Martel ou de son représentant. La juge Shelley Fitzpatrick a appris que les huissiers de justice n’avaient pas pu trouver Martel à Victoria. Au lieu de cela, une convocation au tribunal a été envoyée par e-mail, dont le tribunal a entendu qu’elle n’avait pas eu de réponse.

58 millions de dollars d’entrée, 58 millions de dollars de sortie

Peter Rubin, avocat du séquestre, a déclaré que le compte bancaire RBC de Martel affichait 58 millions de dollars de dépôts suivis de 58 millions de dollars de retraits, laissant un solde restant de 279 dollars.

Deux rapports de PWC présentés au tribunal notaient également :

Un document MMAC de septembre 2022 répertoriant des actifs d’une valeur de plus de 200 millions de dollars.

MMAC a versé à Martel un dividende de 6,5 millions de dollars en 2022.

Les bureaux de la MMAC à Victoria et à Toronto se sont avérés vacants. Les bureaux en Californie, au Texas, au Nevada et en Floride n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête.

Martel possède une propriété de plusieurs millions de dollars fortement hypothéquée à Victoria et à Las Vegas et a récemment vendu une propriété similaire à San Diego.

Martel a dépensé sans compter en jets privés, en locations d’appartements de luxe et en billets de concert.

MMAC a été intégré dans un groupe plus large de sociétés détenues par Martel, entre lesquelles des fonds ont été transférés.

Plus de 350 investisseurs se sont connectés à la salle d’audience par liaison vidéo, et 50 autres y ont assisté en personne. Fitzpatrick a permis à une poignée de parler.

« Les membres du grand public ont été attirés par les promesses de gros retours », a déclaré Kira Kelly de Victoria. « J’espère vraiment que je n’ai pas perdu mes économies. »

Ross Buck a déclaré que lui et d’autres avaient suivi le processus formel du MMAC pour que leurs investissements soient payés au lieu d’être réinvestis. Pour l’instant, ils n’ont rien reçu.

« Un certain nombre d’entre nous attendent depuis des mois le paiement. Cela ne s’est pas produit », a déclaré Buck au tribunal.

David LeClaire a déclaré que Martel était en ligne il y a quelques semaines à peine, « nous assurant que tout allait bien » tout en continuant à solliciter de l’argent.

« Tout le monde va être payé »

Voir o s de Martel mis en ligne semblent le montrer en train d’essayer de rassurer les investisseurs qui veulent leur argent.

« Je sais que je vous ai promis plusieurs rendez-vous… Tout le monde va être payé », a-t-il déclaré dans une vidéo.

Dans un affidavit, William Belland de Nanaimo a déclaré avoir été convaincu par la PDG de MMAC, Julie Lyons, d’investir plus de 318 000 $ le 9 mars 2023, pour une durée de moins de trois semaines. Belland a déclaré que Lyons ne l’avait pas informé que la société faisait déjà défaut aux investisseurs précédents.

« Je crains d’avoir été un participant involontaire à un stratagème d’investissement de type Ponzi, et je suis très inquiet de ne pas récupérer les 318 704,60 $ investis. La perte de cet investissement sera très difficile pour moi », a déclaré Belland.

MMAC et Martel ont été mis sous séquestre après qu’une poursuite réclamant 17,6 millions de dollars de pertes a été déposée par une société à numéro albertain.

Selon documents judiciairesAlberta 1548199 Ltd. a accordé 82 prêts à MMAC entre décembre 2021 et janvier 2023, de l’argent qui a été « encore prêté par MMAC à des tiers à la recherche d’un financement relais à court terme sur des transactions immobilières commerciales et résidentielles en Colombie-Britannique, en Californie et dans d’autres États-Unis États. »

Une liste dans la réclamation montre que les prêts consentis à MMAC par Alberta 1548199 Ltd. varient en taille de 43 500 $ à 3,51 millions de dollars avec des taux d’intérêt pouvant atteindre 25 %.

Fitzpatrick a ordonné que les actifs de MMAC, Martel et de deux sociétés liées soient gelés à l’intérieur et à l’extérieur de la Colombie-Britannique. Elle a également ordonné à Martel de coopérer avec les enquêteurs et de donner accès aux dossiers.

CBC a tenté de contacter Martel pour un commentaire, mais sa boîte aux lettres était pleine.

La prochaine date d’audience a été fixée au 17 mai.