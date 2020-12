On craint que des centaines d’étudiants nigérians soient portés disparus après que des hommes armés aient pris d’assaut une école secondaire dans l’État nordique de Katsina, ont indiqué les agences de presse et les autorités nigérianes.

Vendredi, vers 21 h 40, des hommes armés se sont précipités dans l’école secondaire des sciences du gouvernement à Kankara, tirant des fusils AK-47 en l’air et arrêtant des étudiants, a indiqué la police de Katsina.

On ne sait pas combien d’étudiants ont été enlevés. Des témoins et des responsables estiment que l’école compte généralement entre 800 et 1 200 élèves. Plus de 200 étudiants qui ont été enlevés ont été secourus, a déclaré samedi Isah Gambo, un porte-parole de la police, dans un communiqué.

Mais environ 400 étudiants sont restés portés disparus, a déclaré un parent et un employé de l’école à l’agence de presse Reuters, et les autorités, y compris l’armée et l’armée de l’air, travaillaient pour récupérer les étudiants disparus.