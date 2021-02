Louisa Gouliamaki / AFP via Getty Images

Des milliards de morceaux de plastique à peine visibles flottent dans les océans du monde, des eaux de surface aux mers profondes. Ces particules, appelées microplastiques, se forment généralement lorsque des objets en plastique plus gros tels que des sacs à provisions et des récipients alimentaires se décomposent.

Les chercheurs sont préoccupés par les microplastiques car ils sont minuscules, largement répandus et faciles à consommer par la faune, accidentellement ou intentionnellement. Nous étudions les sciences marines et le comportement animal, et nous voulions comprendre l’ampleur de ce problème. Dans une étude récemment publiée que nous avons menée avec l’écologiste Elliott Hazen, nous avons examiné comment les poissons marins – y compris les espèces consommées par les humains – ingèrent des particules synthétiques de toutes tailles.

Dans l’examen le plus large sur ce sujet qui a été réalisé à ce jour, nous avons constaté que, jusqu’à présent, 386 espèces de poissons marins sont connues pour avoir ingéré des débris de plastique, dont 210 espèces qui sont commercialement importantes. Mais les découvertes de poisson consommant du plastique sont à la hausse. Nous pensons que cela pourrait se produire à la fois parce que les méthodes de détection des microplastiques s’améliorent et parce que la pollution plastique des océans continue d’augmenter.

Résoudre le casse-tête des plastiques

Ce n’est pas une nouvelle que les créatures sauvages ingèrent du plastique. La première observation scientifique de ce problème est venue de l’estomac d’un oiseau de mer en 1969. Trois ans plus tard, les scientifiques ont rapporté que les poissons au large des côtes du sud de la Nouvelle-Angleterre consommaient de minuscules particules de plastique.

Depuis lors, plus de 100 articles scientifiques ont décrit l’ingestion de plastique chez de nombreuses espèces de poissons. Mais chaque étude n’a apporté qu’un petit morceau d’un puzzle très important. Pour voir le problème plus clairement, nous avons dû rassembler ces éléments.

Nous l’avons fait en créant la plus grande base de données existante sur l’ingestion de plastique par les poissons marins, en nous appuyant sur chaque étude scientifique du problème publiée de 1972 à 2019. Nous avons recueilli une gamme d’informations de chaque étude, y compris les espèces de poissons examinées, le nombre de poisson qui avait mangé du plastique et quand ces poissons ont été capturés. Parce que certaines régions de l’océan ont plus de pollution plastique que d’autres, nous avons également examiné où les poissons ont été trouvés.

Pour chaque espèce de notre base de données, nous avons identifié son régime alimentaire, son habitat et ses comportements alimentaires – par exemple, si elle se nourrissait d’autres poissons ou broutait des algues. En analysant ces données dans leur ensemble, nous voulions comprendre non seulement combien de poissons mangeaient du plastique, mais également quels facteurs pourraient les amener à le faire. Les tendances que nous avons trouvées étaient surprenantes et inquiétantes.

Sac en plastique dérivant dans l’eau peu profonde.

Un problème mondial

Nos recherches ont révélé que les poissons marins ingèrent du plastique dans le monde entier. Selon les 129 articles scientifiques de notre base de données, les chercheurs ont étudié ce problème chez 555 espèces de poissons dans le monde. Nous avons été alarmés de constater que plus des deux tiers de ces espèces avaient ingéré du plastique.

Une mise en garde importante est que toutes ces études n’ont pas recherché des microplastiques. Cela est probablement dû au fait que la recherche de microplastiques nécessite un équipement spécialisé, comme des microscopes, ou l’utilisation de techniques plus complexes. Mais lorsque les chercheurs ont cherché des microplastiques, ils ont trouvé cinq fois plus de plastique par poisson que lorsqu’ils ne recherchaient que des morceaux plus gros. Des études qui ont pu détecter cette menace auparavant invisible ont révélé que l’ingestion de plastique était plus élevée que ce que nous avions initialement prévu.

Notre examen de quatre décennies de recherche indique que la consommation de poisson en plastique augmente. Juste depuis une évaluation internationale menée pour les Nations Unies en 2016, le nombre d’espèces de poissons marins trouvées avec du plastique a quadruplé.

De même, au cours de la dernière décennie seulement, la proportion de poissons consommant du plastique a doublé pour toutes les espèces. Des études publiées de 2010 à 2013 ont révélé qu’en moyenne 15% des poissons échantillonnés contenaient du plastique; dans les études publiées de 2017 à 2019, cette part est passée à 33%.

Nous pensons qu’il y a deux raisons à cette tendance. Premièrement, les techniques scientifiques de détection des microplastiques se sont considérablement améliorées au cours des cinq dernières années. Bon nombre des études antérieures que nous avons examinées n’ont peut-être pas trouvé de microplastiques parce que les chercheurs ne pouvaient pas les voir.

Deuxièmement, il est également probable que les poissons consomment plus de plastique au fil du temps, car la pollution plastique des océans augmente à l’échelle mondiale. Si cela est vrai, nous nous attendons à ce que la situation empire. Plusieurs études qui ont cherché à quantifier les déchets plastiques prévoient que la quantité de pollution plastique dans l’océan continuera d’augmenter au cours des prochaines décennies.

Facteurs de risque

Bien que nos découvertes puissent donner l’impression que les poissons de l’océan sont remplis de plastique jusqu’aux branchies, la situation est plus complexe. Dans notre revue, près d’un tiers des espèces étudiées n’ont pas consommé de plastique. Et même dans les études faisant état d’une ingestion de plastique, les chercheurs n’ont pas trouvé de plastique dans chaque poisson. Selon les études et les espèces, environ un poisson sur quatre contenait du plastique – une fraction qui semble croître avec le temps. Les poissons qui consommaient du plastique n’avaient généralement qu’un ou deux morceaux dans l’estomac.

À notre avis, cela indique que l’ingestion de plastique par les poissons peut être répandue, mais elle ne semble pas être universelle. Cela ne semble pas non plus aléatoire. Au contraire, nous avons pu prédire quelles espèces étaient plus susceptibles de manger du plastique en fonction de leur environnement, de leur habitat et de leur comportement alimentaire.

Par exemple, les poissons comme les requins, les mérous et les thons qui chassent d’autres poissons ou des organismes marins pour se nourrir étaient plus susceptibles d’ingérer du plastique. Par conséquent, les espèces situées plus haut dans la chaîne alimentaire étaient plus à risque.

Nous n’avons pas été surpris que la quantité de plastique consommée par les poissons semble également dépendre de la quantité de plastique contenue dans leur environnement. Les espèces qui vivent dans les régions océaniques connues pour avoir beaucoup de pollution plastique, comme la mer Méditerranée et les côtes de l’Asie de l’Est, ont été trouvées avec plus de plastique dans leur estomac.

Effets d’un régime en plastique

Ce n’est pas seulement une question de conservation de la faune. Les chercheurs ne savent pas grand-chose des effets de l’ingestion de plastique sur les poissons ou les humains. Cependant, il est prouvé que les microplastiques et même les particules plus petites appelées nanoplastiques peuvent passer de l’estomac d’un poisson à son tissu musculaire, qui est la partie que les humains mangent généralement. Nos résultats soulignent la nécessité d’études analysant la fréquence de transfert des plastiques des poissons aux humains, et leurs effets potentiels sur le corps humain.

Notre examen est une étape vers la compréhension du problème mondial de la pollution plastique des océans. Sur plus de 20 000 espèces de poissons marins, seulement 2% environ ont été testés pour la consommation de plastique. Et de nombreuses parties de l’océan restent à examiner. Néanmoins, ce qui est maintenant clair pour nous, c’est que «loin de la vue, loin de l’esprit» n’est pas une réponse efficace à la pollution des océans, surtout lorsqu’elle peut finir dans nos assiettes.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Alexandra McInturf, Université de Californie, Davis et Matthew Savoca, Université de Stanford.

