Des centaines d’espèces animales touchées par une souche grippale « catastrophique »

“C’est catastrophique… la plus grande mortalité pour l’espèce, point final.” C’est ainsi que Martin Mendez, biologiste marin à la Wildlife Conservation Society, décrit au Washington Post le sort de centaines d’éléphants de mer l’automne dernier en Argentine, retrouvés morts le long des côtes de la péninsule Valdés. Le Poste note que 17 000 bébés éléphants de mer y ont péri en 2023, frappés par la grippe aviaire dans une pandémie « sans précédent » de la faune sauvage qui a touché plus de 300 espèces d’oiseaux et d’animaux. Alors que les humains ont fait face à la pandémie de COVID au cours des dernières années, la faune sauvage a fait de même avec la « panzootie » H5N1, avec des millions d’oiseaux dans les élevages de volailles américains parmi les victimes.

Parmi les autres animaux qui ont contracté le H5N1 figurent les renards roux, les coyotes, les tigres, les lions, les ratons laveurs et les grizzlis, bien que les mammifères marins semblent être ceux qui en meurent massivement. Le Poste note que cette grippe particulière « a fait rage parmi les populations d’animaux domestiques et sauvages sur tous les continents, à l’exception de l’Australie et de l’Antarctique ». Oiseaux et mammifères près Cependant, l’Antarctique a également été touchée par le H5N1 : Reuters rapporte que les phoques à fourrure et les éléphants de mer de l’île subantarctique de Géorgie du Sud, ainsi que divers oiseaux marins locaux, ont succombé à cette maladie infectieuse, ce qui est particulièrement inquiétant. “Étant donné que l’Antarctique est un point chaud de biodiversité unique et spécial”, cette évolution “est triste et préoccupante”, a déclaré un scientifique à l’agence de presse. Les experts estiment que les oiseaux migrateurs d’Amérique du Sud ont probablement amené la grippe jusqu’à l’extrémité sud du monde.

Entre-temps, en Alaska, le premier décès d’ours polaire dû à cette souche de grippe aviaire a été enregistré, rapporte Science en direct. Les scientifiques affirment que l’ours, retrouvé mort dans la ville isolée d’Utqiagvik en octobre, a probablement contracté la maladie après s’être régalé d’oiseaux qui en étaient atteints – et ils pensent qu’il est plus probable qu’il ait également la grippe. “Il est peu probable qu’il s’agisse d’un événement isolé”, a déclaré Douglas Clark, professeur à l’Université de la Saskatchewan. Ce qui inquiète le plus les scientifiques, cependant, c’est la possibilité que le virus H5N1, identifié pour la première fois en Chine en 1996, finisse par faire des ravages au sein de la population humaine. Ce type d’incident ne semble pas imminent, mais en raison du caractère parfois imprévisible de ces maladies, cela reste une possibilité. “Chaque année où cela n’arrive pas, nous avons de la chance”, a déclaré Mendez au Poste. (Lisez plus d’histoires sur la grippe.)