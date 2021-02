Des centaines d’enseignants à Londres réservent des vaccinations contre les coronavirus via un lien du NHS, a-t-on suggéré, tandis que d’autres régions déploient des jabs aux plus de 60 ans.

Un membre du personnel d’une école de la capitale, qui n’a pas été nommé, a affirmé aujourd’hui qu’il avait pu prendre rendez-vous via un portail mis en place par Barts Health.

Le membre du personnel a déclaré qu’il avait moins de 70 ans et n’avait aucun problème de santé sous-jacent, ce qui signifie qu’il ne faisait pas partie des quatre principaux groupes prioritaires du gouvernement.

Le Parti travailliste a appelé à plusieurs reprises à ce que les enseignants soient repoussés dans la liste des priorités des jabs, arguant qu’il pourrait ouvrir les écoles plus tôt.

Le parti a remporté la majorité des sièges dans la capitale lors de la dernière élection générale, réussissant à s’accrocher à 49 sur 73 alors que son soutien s’effondrait dans le Nord.

Cela survient au milieu de rapports que des Britanniques à la fin de la soixantaine vivant dans le Grand Manchester se voient déjà offrir leur première dose.

Les chiffres du NHS England montrent que les autorités de la région n’ont vacciné que 86,5% des plus de 80 ans, 88,1% des 75 à 79 ans et 56% des 70 à 74 ans.

Les ministres ont insisté sur le fait qu’ils ne «s’opposeraient pas» à l’extension du déploiement en dehors des quatre groupes prioritaires avant la mi-février.

L’offre de jabs en dehors des quatre principaux groupes prioritaires intervient alors que les données du NHS publiées hier ont révélé que près de 300000 personnes de plus de 80 ans attendent toujours leur première dose.

Boris Johnson a déclaré que toutes les personnes de plus de 70 ans, dans les groupes les plus vulnérables, dans les maisons de soins et le personnel de première ligne du NHS recevraient leur première dose d’ici la mi-février.

Les ministres ont jusqu’à présent résisté aux appels visant à augmenter la liste des enseignants sur la liste de vaccination, affirmant qu’ils suivraient les recommandations du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination.

S’exprimant de manière anonyme au programme Today de BBC Radio 4, l’enseignant a déclaré: « Un de nos amis dans une autre école avait reçu un e-mail de leur ami. Elle a cité le courriel que la personne avait apparemment reçu d’un haut dirigeant de leur école.

« La citation était que la Barts Health Authority vaccina les enseignants avec leurs vaccins restants, puis elle a fourni un lien depuis le système de réservation Barts et un mot de passe à utiliser.

‘J’ai été [able to book an appointment]. J’étais sceptique quant au fait qu’il accepterait la nomination jusqu’au moment où elle a été confirmée.

« Je pensais que pendant le processus de réservation, si ce n’était pas quelque chose à quoi j’avais droit, je pensais qu’il y aurait quelque chose qui le fermerait ou refuserait le rendez-vous.

« Mais j’ai parcouru le système de réservation et entré mes coordonnées, les détails de mon école, les détails de mon travail, puis j’ai reçu une confirmation du rendez-vous lui-même. »