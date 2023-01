Des centaines d’enfants demandeurs d’asile ont disparu au Royaume-Uni, admet le gouvernement

CNN

Des centaines d’enfants demandeurs d’asile ont disparu depuis que le gouvernement britannique a commencé à héberger des mineurs dans des hôtels en raison d’une pression sur le système d’hébergement des demandeurs d’asile du pays, a déclaré mardi le ministre britannique de l’Immigration Robert Jenrick aux législateurs au Parlement, au milieu d’appels à une enquête sur la question.

Jenrick a déclaré mardi qu’environ 200 enfants ont disparu depuis juillet 2021. “Sur les 4 600 enfants non accompagnés qui ont été hébergés dans des hôtels depuis juillet 2021, il y a eu 440 cas de disparition et 200 enfants sont toujours portés disparus”, a-t-il déclaré.

Selon les données du gouvernement, environ 13 des 200 enfants disparus ont moins de 16 ans et une est une fille. La majorité des disparus, 88 %, sont des ressortissants albanais, et les 12 % restants sont originaires d’Afghanistan, d’Égypte, d’Inde, du Vietnam, du Pakistan et de Turquie.

Jenrick a imputé le problème à une augmentation des traversées de bateaux de migrants à travers la Manche vers le Royaume-Uni, ce qui n’a laissé au gouvernement «d’autre alternative» que d’utiliser des «hôtels spécialisés» pour accueillir les mineurs à partir de juillet 2021.

Bien que l’utilisation contractuelle d’hôtels ait été envisagée comme une solution temporaire, il y en avait encore quatre en activité en octobre avec plus de 200 chambres réservées aux enfants migrants, selon un rapport de l’inspecteur en chef indépendant des frontières et de l’immigration.

Les organisations caritatives britanniques et les groupes de défense des droits des migrants se plaignent depuis longtemps des mauvaises conditions dans le système d’asile débordé et sous-financé du pays.

Le nombre de demandes d’asile traitées au Royaume-Uni s’est effondré ces dernières années, laissant les gens dans l’incertitude pendant des mois et des années – piégés dans des installations de traitement ou des hôtels temporaires et incapables de travailler – et alimentant un débat insoluble sur les frontières britanniques.

La disparition d’enfants migrants a été signalée pour la première fois dans les médias britanniques samedi, lorsque le journal The Observer a rapporté que des “dizaines” d’enfants demandeurs d’asile avaient été enlevés par des “gangs” dans un hôtel géré par le Home Office britannique à Brighton, dans le sud de l’Angleterre.

Depuis, les appels se sont multipliés pour une enquête urgente sur cette affaire, le parti travailliste d’opposition, l’organisation de défense des droits de l’homme le Conseil des réfugiés, ainsi que les autorités locales exigeant une action urgente.

Le ministère de l’Intérieur a qualifié ces informations de fausses et dans une déclaration à CNN, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Le bien-être des enfants dont nous avons la charge est une priorité absolue.”

Le porte-parole a ajouté qu’ils avaient mis en place des “procédures de sauvegarde solides” et “lorsqu’un enfant disparaît, les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les agences, y compris la police, pour déterminer de toute urgence où elles se trouvent”.

Alors que le gouvernement britannique n’a pas le pouvoir de détenir les mineurs non accompagnés, qui sont libres de quitter les hôtels, Jenrick a défendu les pratiques de protection du ministère de l’Intérieur britannique en disant que des registres sont conservés et surveillés sur les enfants quittant et retournant dans les hôtels et que les travailleurs de soutien sont sur main pour accompagner les enfants hors site lors d’activités et d’excursions sociales.

“Beaucoup de ceux qui ont disparu sont ensuite retrouvés et localisés”, a déclaré Jenrick au Parlement.

La secrétaire fantôme de l’Intérieur, Yvette Cooper, du Parti travailliste de l’opposition, a accusé les trafiquants d’êtres humains dans sa réponse au Parlement en disant que “les enfants sont littéralement récupérés à l’extérieur du bâtiment, disparaissent et ne sont pas retrouvés. Ils sont retirés de la rue par des trafiquants.

Cooper a déclaré qu’une “action urgente et sérieuse” est nécessaire pour réprimer les gangs afin d’assurer la sécurité des enfants et des jeunes.

«Nous savons par la police du Grand Manchester qu’ils ont averti que les hôtels d’asile et les foyers pour enfants sont ciblés par des criminels organisés. Et dans ce cas, il y a une tendance ici selon laquelle les gangs savent où venir chercher les enfants, souvent probablement parce qu’ils les ont trafiqués ici en premier lieu », a-t-elle ajouté. « Il y a un réseau criminel impliqué. Le gouvernement échoue complètement à les arrêter.

Lundi, l’organisation caritative britannique Refugee Action a déclaré qu’il était « scandaleux que des enfants qui sont venus dans ce pays pour demander la sécurité soient mis en danger. La responsabilité ultime incombe au ministre de l’Intérieur et à sa décision de gérer un système d’asile basé non pas sur la compassion, mais sur l’hostilité », ont-ils ajouté.

L’organisation caritative britannique The Refugee Council a tweeté qu’elle était “profondément préoccupée par la pratique consistant à placer des enfants séparés dans des logements du ministère de l’Intérieur, en dehors des dispositions légales, les exposant à un risque de préjudice, plus de 200 d’entre eux ayant disparu”.