Des centaines d’enfants de l’est de l’Ukraine bloqués dans des camps russes

IZIUM, Ukraine – La radio d’occupation russe et les publicités dans les journaux ont présenté les camps comme une pause estivale de la guerre pour les enfants ukrainiens sous leur contrôle, gratuitement. Des centaines de familles ont accepté dans l’est et le sud occupés, selon des responsables ukrainiens et des parents. Un convoi de bus a quitté Izium fin août, avec la promesse que les enfants rentreraient chez eux à temps pour l’année scolaire. Au lieu de cela, les forces ukrainiennes ont balayé début septembre, poussant les Russes dans une retraite désorganisée et libérant un territoire qui était aux mains de l’ennemi depuis des mois.

Cinquante-deux enfants d’Izium et environ 250 autres d’autres villes de la région de Kharkiv, tous âgés de 9 à 16 ans, sont désormais dispersés dans des camps, selon un responsable des services de renseignement ukrainiens et une mère qui a fait du stop en Russie pour récupérer sa fille. . Tous deux, comme presque toutes les personnes impliquées dans la question, ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire une situation sensible et tendue.

“Notre objectif principal était de donner aux enfants une pause de tout ce qui se passait ici, de toutes les horreurs qui étaient ici”, a déclaré Valeriya Kolesnyk, une enseignante d’Izium dont l’enfant de 9 ans est maintenant en Russie. “Le problème, c’est que la partie russe ne prévoit pas de nous rendre les enfants.”

Cela ne semble pas avoir été l’attente initiale.

Kolesnyk a déclaré qu’elle avait envoyé sa fille aînée dans un camp en juillet et que la fille était rentrée chez elle sans complications. Les lignes de front changeantes ont tout changé.

Environ deux douzaines de parents se sont réunis mercredi devant un café fermé à Izium surplombant l’un des innombrables bâtiments bombardés de la ville. Désespérées, en colère et presque folles d’inquiétude, elles disent avoir besoin de plus d’aide pour récupérer leurs enfants.

Ils ont peur d’être considérés comme des collaborateurs, des participants volontaires à la remise de leurs enfants à l’ennemi.

« Nous sommes des gens simples. Nous ne pouvions jamais nous permettre des vacances à la mer pour nos enfants et nous avons vu cela comme une chance », a déclaré un père d’Izium qui a un enfant de 9 ans dans le groupe.

Aucun responsable de la ville n’était présent lors du rassemblement de mercredi.

Le Washington Post a d’abord rendu compte des enfants bloqués la semaine dernière, mais AP a pu prendre conscience de l’ampleur du problème après avoir parlé avec 20 parents et responsables en Russie et en Ukraine.

Les familles des enfants disparus ont déclaré que le couple Izium qui a organisé le voyage leur a dit maintenant que l’Ukraine était trop dangereuse pour les enfants. Le couple envisage un avenir permanent en Russie.

“Je n’y retourne pas”, a déclaré le mari, Valeriy Polyvoda, joint par téléphone en Russie. Polyvoda a imputé le sort des enfants aux autorités locales en Russie. Il a refusé de dire combien d’enfants étaient avec lui.

Une mère a réussi à faire de l’auto-stop jusqu’à Zaporizhzhia, a obtenu la permission des autorités ukrainiennes de traverser les territoires contrôlés par la Russie, a fait de l’auto-stop jusqu’en Crimée et à travers la Russie jusqu’à Gelendzhik, la station balnéaire où de nombreux enfants restent à ce jour.

Là, elle a retrouvé sa fille, mais les autorités du camp ont refusé de lui donner la permission d’emmener sa fille. Ils lui ont dit : « Nous ne vous permettrons pas d’emmener votre enfant en Ukraine.

Elle a signé un document promettant de rester en Russie, a récupéré la fille et a réussi à les faire sortir toutes les deux de la même manière qu’elle était venue, à travers les territoires occupés, la zone de guerre et de retour en Ukraine.

Les soldats russes ont parlé durement aux points de contrôle, mais les ont laissés passer, a déclaré la femme.

“Nous allons réduire votre pays en cendres”, a déclaré la femme, lui ont dit les Russes. Mais elle a réussi à ramener sa fille adolescente et elle-même à Izium. Sa fille lui a dit que 300 enfants des territoires récemment récupérés par l’Ukraine sont restés sur place.

Yuri Kovalenko, directeur adjoint d’un camp à Kabardinka, a confirmé que les enfants ukrainiens étaient là mais a refusé de dire combien. Un autre établissement, Yeysk, a également confirmé la présence d’enfants ukrainiens mais a refusé de fournir plus d’informations.

Le site d’information local Kuban 24, citant le gouverneur régional Venyamin Kondratyev, a déclaré qu’un total de 323 enfants se trouvaient sur les deux sites.

Les familles qui se sont rassemblées mercredi ont rédigé une liste de leurs noms et coordonnées. Mais le service téléphonique est en panne depuis six mois à Izium et les communications sont aléatoires. La plupart des familles parlent périodiquement à leurs enfants en utilisant certains des points d’accès Internet par satellite que le gouvernement ukrainien a mis en place, mais c’est difficile pour les plus jeunes, a déclaré le père de l’enfant de 9 ans.

Pour autant qu’ils puissent en juger, les enfants vont bien, leurs besoins sont satisfaits. Ils suivent le programme scolaire russe. Ils ont de la nourriture, des vêtements, un abri.

Mais ils sont sans leurs familles.

Jason Straziuso, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, a encouragé les familles à enregistrer leurs enfants comme disparus.

« Réunir les familles est un objectif humanitaire aussi important que fournir de la nourriture, un abri ou de l’eau. Il s’agit de reconnecter les gens avec leurs proches, et dans les situations de conflits armés, le regroupement familial est un droit en vertu du droit international », a-t-il déclaré.

La région du sud de Kherson, près de la péninsule de Crimée annexée, compte également des cas, selon Mykhailo Podoliak, un conseiller présidentiel. Il ne sait pas combien mais a déclaré que le gouvernement tentait de résoudre la situation.

Un responsable ukrainien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter du sujet sensible, a déclaré qu’il était compliqué d’ouvrir une affaire pénale car les parents ont accepté de laisser les enfants partir, notamment en signant des documents renonçant à l’autorité légale de prendre des décisions pour eux.

Soit les enfants doivent traverser les lignes de front, qui changent chaque jour, soit ils doivent voyager vers le nord et quitter la Russie via les pays baltes, parcourir des milliers de kilomètres (miles) et traverser plusieurs frontières internationales pour rentrer chez eux.

Margaryta Tkachenko, mère de trois jeunes enfants, faisait partie des habitants d’Izium qui ont refusé une offre qui, selon elle, semblait trop belle pour être vraie. Elle a rejeté les soldats russes qui sont venus dans sa maison sans toit pour insister sur la question.

« Ils vont pouvoir se reposer. Les conditions sont bonnes », lui ont dit les soldats. “Ils s’en iront et puis ils reviendront.”

Quelques jours plus tard, d’autres soldats sont arrivés et ont menacé d’emmener toute la famille à Belgorad, une ville russe près de la frontière. Ils ont dit qu’Izium n’était pas sûr pour les jeunes enfants.

“De quel droit as-tu ?” demanda Tkachenko. “Ce sont mes enfants, pas les vôtres.”