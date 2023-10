Des centaines d’enfants artistes en herbe participent à notre concours de cartes de Noël pour récolter des fonds pour les enfants défavorisés.

L’EXCITATION monte lors du concours de cartes de Noël pour enfants du Sun on Sunday alors que nos juges se préparent à choisir les gagnants.

Des centaines de jeunes artistes enthousiastes nous ont envoyé leurs créations et les trois meilleurs seront bientôt choisis pour être produits sous forme de cartes en édition limitée pendant cette période des fêtes.

Le petit Oliver de l’école forestière Gabriels Wellbeing and Education et sa carte Crédit : Olivia Ouest

Mickey et sa carte Crédit : Olivia Ouest

Ils seront vendus dans les magasins The Entertainer et en ligne, pour aider l’association caritative Kids With Cancer UK à garantir que les enfants atteints de cancer hospitalisés ce Noël reçoivent la visite et un cadeau du Père Noël.

Parmi ceux qui se sont montrés artistiques pour notre concours figuraient des élèves de la Gabriels Wellbeing and Education Forest School à Caversham, Berks.

Emma Holick, trois ans, nous a dit : « J’ai dessiné un sapin de Noël à côté du Père Noël parce que je l’aime bien. »

Sa mère Liz, 47 ans, a ajouté : « Emma a passé la première semaine de sa vie en soins intensifs, donc je sais à quel point il est difficile d’avoir un enfant à l’hôpital.

«J’ai aussi perdu mes deux parents à cause du cancer très récemment.»

Mel Edwards, 20 ans, de Reading, est maman de Violet, deux ans, qui a également dessiné un sapin de Noël.

Elle a déclaré : « Savoir que le dessin de Violette peut aider à faire sourire un enfant à Noël, avec la visite et un cadeau du Père Noël, est merveilleux. »

Lyndsay Hart, 39 ans, d’Emmer Green, Berks, a raconté comment sa fille Suzanna, trois ans, avait dessiné un Père Noël comme entrée.

Elle a déclaré : « Mon neveu était à l’hôpital à Noël et le Père Noël est venu lui rendre visite. Cela signifiait beaucoup. C’est pourquoi nous avons voulu nous impliquer.

Parmi les autres espoirs de notre concours figurent Freddie et Lachlan Duffy, âgés de cinq et deux ans, de la Wendy House Day Nursery à Birmingham.

Leur mère Nell, de Studley, Warks, a déclaré : « Les garçons étaient vraiment impatients de participer. C’est très amusant mais aussi merveilleux pour eux de comprendre que ces cartes aident d’autres enfants. Et nous aimons tous Noël, alors nous prendrons n’importe quelle excuse pour y penser tôt.

Parmi les célébrités qui ont défendu notre concours figurent l’acteur et bassiste du Spandau Ballet Martin Kemp, ainsi que la personnalité de la télévision Gillian McKeith.

Notre panel de juges, dont Angellica Bell, ancienne présentatrice de CBBC, sélectionnera un gagnant dans chacun des trois groupes d’âge : moins de cinq ans, six à 11 ans et 11 à 16 ans.

Les inscriptions étant désormais fermées, Angellica vous invite à vous préparer à acheter les cartes ce Noël.

Elle a déclaré : « Children with Cancer UK est une cause tellement louable. Ces enfants doivent faire face à tellement de choses, donc tout ce que nous pouvons faire pour les aider à sourire est très important.

Suzannah et sa carte Crédit : Olivia Ouest

Violette et sa carte Crédit : Olivia Ouest