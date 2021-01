Les ingénieurs travaillant sur la célèbre cathédrale médiévale de Florence ont été surpris de trouver des centaines d’empreintes d’animaux sur les tuiles centenaires.

L’équipe effectuait des travaux d’entretien sur les centaines de milliers de tuiles en terre cuite recouvrant les toits et les différents dômes de la cathédrale médiévale de Santa Maria del Fiore.

Les experts sont maintenant occupés à les cartographier un par un et à les cataloguer dans un processus minutieux.

Samuele Caciagli est l’architecte en charge des aspects techniques de l’entretien de la cathédrale.

« Nous avons trouvé des centaines d’empreintes d’animaux sauvages et domestiques, plus précisément de chiens et de chats, de petits oiseaux, de renards ou de martres », a-t-il expliqué.

Plutôt que des animaux intrépides escaladant le bâtiment pour marcher sur le toit, il semble que les créatures aient traversé les terres cuites lorsqu’elles ont été fabriquées à l’origine.

Carlo Sacconi de l’équipe technique a déclaré que les carreaux, qui avaient tous été fabriqués au début des années 1400 à Impruneta, une petite ville italienne au sud de Florence célèbre pour ses usines de tuiles en terre cuite, avaient été mis à sécher à l’air libre avant d’être cuits dans des fours.

Pendant que l’argile molle séchait, les animaux sauvages et domestiques ont marché sur les carreaux et ont laissé leurs empreintes.

Quiconque veut voir des exemples de tuiles et de gravures n’a pas à grimper sur le toit du bâtiment, il peut simplement visiter le musée de la cathédrale au lieu.

« Il y a huit moules pour les carreaux, de deux formes différentes, l’un est la forme rectangulaire classique datant de l’époque romaine de Vitruve », a expliqué la responsable de la collection au musée, Rita Filardi.