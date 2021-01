OAKLAND, Californie – Plus de 225 ingénieurs de Google et autres travailleurs ont formé un syndicat, a révélé lundi le groupe, mettant fin à des années d’activisme croissant dans l’une des plus grandes entreprises du monde et présentant une tête de pont rare pour les organisateurs syndicaux dans le Silicon résolument antisyndical. Vallée. La création du syndicat est très inhabituelle pour l’industrie de la technologie, qui a longtemps résisté aux efforts visant à organiser sa main-d’œuvre en grande partie de cols blancs. Il fait suite aux demandes croissantes des employés de Google pour une refonte des politiques en matière de rémunération, de harcèlement et d’éthique, et est susceptible d’aggraver les tensions avec les hauts dirigeants. Le nouveau syndicat, appelé Alphabet Workers Union en l’honneur de la société mère de Google, Alphabet, a été organisé en secret pendant une bonne partie d’un an et a élu sa direction le mois dernier. Le groupe est affilié aux Communications Workers of America, un syndicat qui représente les travailleurs des télécommunications et des médias aux États-Unis et au Canada. Mais contrairement à un syndicat traditionnel, qui exige qu’un employeur vienne à la table de négociation pour convenir d’un contrat, l’Alphabet Workers Union est un soi-disant syndicat minoritaire qui représente une fraction des plus de 260000 employés et entrepreneurs à temps plein de l’entreprise. Les travailleurs ont déclaré qu’il s’agissait principalement d’un effort pour structurer et pérenniser l’activisme chez Google, plutôt que pour négocier un contrat.

Chewy Shaw, ingénieur chez Google dans la région de la baie de San Francisco et vice-président du conseil de direction du syndicat, a déclaré que le syndicat était un outil nécessaire pour maintenir la pression sur la direction afin que les travailleurs puissent imposer des changements sur les problèmes du lieu de travail. «Nos objectifs vont au-delà des questions sur le lieu de travail:« Les gens sont-ils suffisamment payés? Nos problèmes vont beaucoup plus loin », a-t-il déclaré. «C’est un moment où un syndicat est une réponse à ces problèmes.» En réponse, Kara Silverstein, directrice des opérations humaines de Google, a déclaré: «Nous avons toujours travaillé dur pour créer un lieu de travail favorable et gratifiant pour notre personnel. Bien entendu, nos employés ont des droits du travail protégés que nous soutenons. Mais comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à dialoguer directement avec tous nos employés. » Le nouveau syndicat est le signe le plus clair de la façon dont l’activisme des employés a balayé la Silicon Valley au cours des dernières années. Alors que les ingénieurs en logiciel et autres travailleurs de la technologie se sont généralement tus dans le passé sur les questions sociétales et politiques, les employés d’Amazon, Salesforce, Pinterest et d’autres se sont davantage exprimés sur des questions telles que la diversité, la discrimination salariale et le harcèlement sexuel.

Image «Nos objectifs vont au-delà des questions sur le lieu de travail:« Les gens sont-ils suffisamment payés? », A déclaré M. Shaw. Crédit… Damien Maloney pour le New York Times

Nulle part ces voix n’ont été plus fortes que chez Google. En 2018, plus de 20000 employés ont organisé une grève pour protester contre la façon dont l’entreprise a géré le harcèlement sexuel. D’autres se sont opposés à des décisions commerciales jugées contraires à l’éthique, telles que le développement de l’intelligence artificielle pour le ministère de la Défense et la fourniture de technologies aux douanes et à la protection des frontières américaines.

Même ainsi, les syndicats n’ont pas encore gagné du terrain dans la Silicon Valley. De nombreux travailleurs de la technologie les ont évités, affirmant que les groupes de travailleurs se concentraient sur des questions telles que les salaires – pas une préoccupation majeure dans l’industrie à hauts revenus – et n’étaient pas équipés pour répondre à leurs préoccupations concernant l’éthique et le rôle de la technologie dans la société. Les organisateurs syndicaux ont également eu du mal à rassembler les énormes effectifs des entreprises technologiques, qui sont dispersés dans le monde entier. Seules quelques petites campagnes syndicales ont réussi dans le passé dans le domaine de la technologie. Travailleurs sur le site de financement participatif Kickstarter et sur la plateforme de développement d’applications Glitch a remporté des campagnes syndicales l’année dernière, et un petit groupe d’entrepreneurs dans un bureau de Google à Pittsburgh syndiqué en 2019. Des milliers d’employés d’un entrepôt Amazon en Alabama devraient également voter pour un syndicat dans les mois à venir. « Il y a ceux qui voudraient vous faire croire que l’organisation dans l’industrie de la technologie est complètement impossible », a déclaré Sara Steffens, secrétaire-trésorière de CWA, à propos du nouveau syndicat Google. «Si vous n’avez pas de syndicats dans l’industrie de la technologie, qu’est-ce que cela signifie pour notre pays? C’est l’une des raisons, du point de vue de CWA, pour laquelle nous considérons cela comme une priorité. » Veena Dubal, professeur de droit à l’Université de Californie, Hastings College of the Law, a déclaré que le syndicat Google était une «expérience puissante» car il a introduit la syndicalisation dans une grande entreprise de technologie et contourné les barrières qui ont empêché une telle organisation. «S’il se développe – ce que Google fera tout ce qu’il peut pour empêcher – cela pourrait avoir des impacts énormes non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les problèmes plus larges auxquels nous pensons tous en termes de puissance technologique dans la société», a-t-elle déclaré. Le syndicat est susceptible de faire monter les tensions entre les ingénieurs de Google, qui travaillent sur les voitures autonomes, l’intelligence artificielle et la recherche sur Internet, et la direction de l’entreprise. Sundar Pichai, directeur général de Google, et d’autres dirigeants ont tenté de se confronter à une main-d’œuvre de plus en plus activiste – mais ont fait des faux pas.