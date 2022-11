Des centaines d’éléphants et de zèbres meurent pendant la sécheresse au Kenya | Nouvelles du monde

Des centaines d’animaux sont morts dans les réserves fauniques du Kenya lors de la pire sécheresse qu’ait connue l’Afrique de l’Est depuis des décennies, selon un rapport.

Le Kenya Wildlife Service a dénombré la mort de 205 éléphants, 512 gnous, 381 zèbres communs, 51 buffles, 49 zèbres de Grévy en voie de disparition et 12 girafes au cours des neuf derniers mois.

Il vient après quatre saisons consécutives de la sécheresse dans certaines régions du Kenya au cours des deux dernières années ont fait des ravages considérables sur les personnes, les animaux et le bétail.

Une partie de KenyaLes destinations touristiques les plus populaires du pays – y compris les réserves d’Amboseli, Tsavo et Laikipia-Samburu – ont le plus souffert, indique le rapport.

Les auteurs ont appelé à un recensement aérien d’urgence de la faune à Amboseli afin de déterminer l’ampleur de l’impact que la sécheresse a eu sur les animaux qui y vivent.

D’autres experts suggèrent la livraison urgente d’eau et de pierres à lécher dans les régions les plus touchées.

Andrew Letura s’agenouille à côté de la carcasse d’un zèbre de Grévy en voie de disparition, dans le parc national de Samburu



Les éléphants, par exemple, peuvent consommer jusqu’à 240 litres (63,4 gallons) d’eau par jour, selon Jim Justus Nyamu, directeur exécutif de l’Elephant Neighbours Centre.

Pour les zèbres de Grévy, les spécialistes conseillent d’augmenter les apports en foin.