Des centaines d’échangistes participent à un festival sexuel de quatre jours avec un donjon mobile malgré les craintes de Covid

Des centaines d’échangistes participent à un festival sexuel de quatre jours qui comprend un donjon mobile et des démonstrations de bondage.

Jusqu’à 200 campeurs heureux sont descendus vendredi dans des champs près de Grantham, dans le Lincolnshire, pour participer au Swingfest, qui a été presque annulé plus tôt cette semaine.

Jusqu’à 200 échangistes sont descendus dans les champs du Lincolnshire pour lancer un festival sexuel de quatre jours Crédit : SWNS

Le festival propose un donjon mobile et des démos de bondage Crédit : SWNS

Les couples qui ont payé le billet de 200 £ pour Swingathon pourront accéder à des châteaux gonflables pour adultes, à un donjon mobile et participer à des compétitions de t-shirts mouillés qui seraient tous « conformes à Covid ».

Les invités pervers sont invités à dormir dans des yourtes de luxe pour quatre personnes et à profiter de bains à remous, d’un chanteur nu, de démos fétichistes et de participer à un concours Miss et M. Swingathon 2021.

Le guide « quoi de neuf » pour le camp réservé aux adultes prévu du jeudi au dimanche répertorie d’autres activités telles que le maquillage, le burlesque, les bars à cigares et un groupe hommage à Linkin Park.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Selon le site Swingathon, il y a aussi une démo BDSM, un bar sucré, un cinéma en plein air et un tir au pigeon d’argile.

L’événement se déroule malgré les dernières directives du gouvernement selon lesquelles seuls 30 invités sont autorisés pour des «événements importants de la vie» tels que les mariages et les funérailles en Angleterre.

Un invité a déclaré que l’événement, caché parmi les champs au large de l’A52, était fortement patrouillé par des gardes de sécurité.

« Il y a un manque de toilettes et d’installations de lavage, et pas de distanciation sociale, donc ce n’est pas sûr pour le covid », a-t-il expliqué.

« Tout le monde a été invité à passer un test pour que cela ne m’inquiète pas. Tout est assez espacé. »

Un homme qui a répondu au téléphone sur le numéro connecté au site Internet de l’événement a déclaré vendredi : « Je n’ai rien à vous dire ».

Après une rencontre vendredi, les rafales randy se rendront à une fête sur la plage samedi.

Les invités ont été invités à passer un test de flux latéral 48 heures avant d’arriver à l’événement.

L’événement payant n’est ouvert qu’aux échangistes qui ont trois vérifications personnelles sur leur profil Fabswingers, a indiqué le site Web.

Les détenteurs de billets ont reçu l’emplacement après la réservation et ne peuvent partir que pour des raisons d’urgence, selon les informations en ligne.

Les billets étaient au prix de 200 £ par couple Crédit : SWNS

Vue aérienne du festival Swingfields 2019 qui a eu lieu dans le Worcestershire Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Un porte-parole du conseil de district de North Kesteven a déclaré: « Une demande de licence a été correctement émise, pour un bar et des divertissements réglementés jusqu’à 23 heures en association avec ce qui a été décrit comme » un camping privé pour un club de camping privé « .

« Tant que l’événement se déroule dans les limites de l’avis d’événement temporaire en place et de manière légale, le Conseil n’a plus rien à faire à l’égard de cet événement.

« En fin de compte, l’organisateur de l’événement est responsable de s’assurer que l’événement est conforme et se déroule en toute sécurité. »