Des centaines de vols en Allemagne annulés à cause de la neige et du verglas

En Norvège, l’aéroport d’Oslo a été fermé au moins jusqu’en milieu d’après-midi en raison de fortes chutes de neige, a déclaré une porte-parole de l’aéroport.

L’Europe du Nord a été balayée par des températures glaciales cette semaine. Le mauvais temps a entraîné la fermeture de plus d’une centaine d’écoles et des retards en Grande-Bretagne. Et un avion a glissé du piste à l’aéroport suédois de Göteborg-Landvetter mercredi dans une tempête de neige.

Les services météorologiques allemands ont émis un avertissement de verglas dans une grande partie de la moitié sud du pays mercredi et jeudi en raison de chutes de neige, de pluie verglaçante et de basses températures. Un avertissement de fortes chutes de neige était en vigueur dans certaines régions centrales.

Les annulations de vols se sont répandues mercredi dans toute l’Allemagne. Les compagnies aériennes ont annulé mercredi matin des centaines de vols à destination et en provenance de l’aéroport de Munich, soit environ un tiers du total des vols, a indiqué l’aéroport dans un communiqué. L’aéroport avait été fermé le mois dernier en raison de chutes de neige excessives. L’aéroport de Sarrebruck, un petit aéroport international situé à la frontière occidentale du pays, a entièrement suspendu ses opérations. site web dit.

Les conditions hivernales ont également perturbé certains services ferroviaires. L’opérateur ferroviaire national allemand, Deutsche Bahn, a déclaré dans un communiqué déclaration que la vitesse maximale de ses trains ICE à grande vitesse était limitée à 200 kilomètres par heure (125 mph) par rapport aux 300 habituels.