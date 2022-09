Des centaines de travailleurs philippins bloqués dans une base militaire américaine éloignée au milieu d’un conflit salarial

Des centaines de travailleurs philippins sont bloqués dans une base militaire américaine sur une île de l’océan Indien en raison d’un différend entre leur employeur, un important sous-traitant américain, et le gouvernement philippin au sujet de leurs salaires, selon des employés et des responsables philippins. Le gouvernement philippin allègue que Kellogg Brown & Root, également connu sous le nom de KBR, a annulé des vols charters réguliers depuis la base de Camp Thunder Cove à Diego Garcia vers les Philippines depuis le début de cette année comme une forme de «chantage émotionnel». Les responsables philippins, qui ont déclaré à KBR qu’il devait augmenter les salaires des employés pour atteindre le taux de salaire minimum fédéral américain, ont déclaré que l’entreprise faisait pression sur les employés pour qu’ils continuent à travailler aux salaires actuels.

La suspension des vols charters, cependant, n’est peut-être pas le seul, ni même le principal facteur qui retient certains travailleurs philippins à Diego Garcia, situé à plus de 1 000 miles de la pointe sud de l’Inde. Plusieurs employés philippins ont déclaré qu’ils hésitaient à quitter l’île pour des visites à domicile, craignant que l’entreprise ou leur propre gouvernement ne les empêche de reprendre leur travail si le désaccord salarial n’était pas réglé.

Dans des déclarations au Washington Post, KBR a nié que la suspension des vols soit liée de quelque manière que ce soit au conflit salarial et a initialement déclaré qu’il “avait annulé les vols charters à la demande du gouvernement américain pour aider à empêcher la propagation du COVID-19”. Dans une déclaration ultérieure, la société a déclaré qu’il n’y avait pas eu de vols affrétés depuis la fin de l’année dernière en raison d’un manque de demande de la part des travailleurs souhaitant voyager, ajoutant qu’aucun employé n’avait pu quitter l’île en raison d’un manque de vols.

KBR avait auparavant affrété des vols environ tous les trois mois qui transportaient entre 200 et 250 travailleurs entre la base et les Philippines. Les travailleurs ont déclaré lors d’entretiens que les représentants de KBR leur avaient dit que la suspension des vols charters cette année était due au conflit salarial.

Plus de 1 200 employés civils de la base n’avaient pas pu voyager plus tôt dans la pandémie en raison des restrictions de vol du coronavirus, et beaucoup n’ont pas quitté Diego Garcia depuis plus de trois ans, ont déclaré des travailleurs.

Les familles ont été divisées. Un travailleur, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré sa fille, qui a eu 3 ans plus tôt cette année. “Je ne l’ai jamais vue que lors d’appels vidéo”, a-t-il déclaré. Une autre employée de KBR a déclaré qu’elle n’avait pas vu son enfant de 3 ans depuis qu’il avait quelques mois.

“KBR les a empêchés de retourner aux Philippines pour être avec leurs familles à moins qu’ils ne signent une prolongation de leur contrat basé sur l’ancien taux de salaire minimum”, a déclaré Bernard Olalia, sous-secrétaire du Département philippin des travailleurs migrants. « En effet, KBR exerce un chantage émotionnel en subordonnant leur retour aux Philippines à leur acceptation d’un contrat onéreux. Non seulement cela est illégal, mais cela viole également les droits fondamentaux de ces travailleurs philippins. »

Philip Ivy, vice-président du marketing et des communications mondiales de KBR, a rejeté l’accusation. “Les vols charters n’ont jamais eu quoi que ce soit à voir avec les exigences salariales des Philippines, et si quelqu’un avait été informé de cela, cela aurait été inexact. Nous ne connaissons aucun employé à qui on a dit cela », a-t-il déclaré.

Ivy a déclaré que les vols militaires reliant la base – un avant-poste américain hautement stratégique qui soutient les opérations de la marine et de l’armée de l’air américaines – avec le Japon et Bahreïn ont continué à fonctionner et que les employés philippins peuvent prendre ces vols, avec le coût de leur voyage vers les Philippines couvertes par KBR. “Lorsque la disponibilité des sièges sur les vols militaires est insuffisante et que le volume de passagers dans les deux sens justifie un vol charter, un est prévu”, a-t-il déclaré.

Mais trois employés ont déclaré lors d’entretiens que les sièges pour les contractuels sur les vols militaires sont rares et que KBR n’a pas fourni d’informations claires sur la demande de siège. Il n’y a pas de vols commerciaux desservant Diego Garcia.

“Il n’était pas nécessaire d’aller aussi loin”, a déclaré un travailleur de 33 ans de KBR sur l’île qui a également parlé sous couvert d’anonymat, craignant de perdre son emploi. « Nous sommes coincés ici à cause de la question du salaire minimum. Tout le monde est bouleversé, mais nous n’avons pas le choix.

Un autre employé de KBR a déclaré que le conflit salarial empêche l’entreprise d’embaucher de nouveaux travailleurs. « Si les vols charters fonctionnaient, les gens partiraient et cela pourrait avoir un impact sur leurs opérations. C’est ce dont ils ont peur », a déclaré l’employé, qui s’est également exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Les tensions entre l’entrepreneur basé à Houston et ses employés ont augmenté depuis que le gouvernement philippin a exigé en octobre 2020 que les entreprises de la base versent à leurs travailleurs philippins le salaire minimum fédéral américain de 7,25 dollars de l’heure. Le gouvernement philippin fixe des salaires minimums pour ses citoyens qui travaillent à l’étranger via des accords avec les employeurs, les recruteurs d’emplois et d’autres gouvernements, et interdit parfois la migration vers des pays qu’il considère comme maltraitant ses ressortissants.

KBR, qui emploie plus de 1 200 travailleurs pour la plupart philippins à Diego Garcia en tant que commis, ouvriers d’entrepôt et autres emplois semi-qualifiés, a maintenu les taux de rémunération inchangés. De nombreux employés ont continué à être payés à un taux horaire d’environ 5,25 $ de l’heure, ont déclaré quatre travailleurs.

Ivy a déclaré que KBR ne sous-payait pas ses employés et respectait déjà la norme établie par le gouvernement philippin. “La rémunération totale minimale de nos employés philippins dépasse le taux horaire obligatoire lorsque le logement, la nourriture, la couverture médicale et d’autres avantages sont ajoutés”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a ajouté que les employés n’ont pas non plus à signer une prolongation de leur contrat existant pour partir en vacances.

Pour augmenter le salaire des employés, Ivy a déclaré: «KBR a demandé au [U.S.] Le ministère de la Défense s’il remboursait à KBR le coût des salaires supplémentaires et le gouvernement a refusé.

Cmdt. Katie Cerezo, officier des affaires publiques de la marine américaine, a déclaré que son contrat avec KBR était un accord à prix fixe. Elle a déclaré que la Marine apprécie le travail effectué par les Philippins à Diego Garcia et que les spécificités de l’emploi sont entre KBR et ses travailleurs.

Pour les travailleurs migrants philippins, le coronavirus anéantit leur billet pour une vie meilleure

Alors que la grande majorité des employés de KBR à Diego Garcia sont traditionnellement philippins, l’entreprise essaie maintenant d’embaucher des travailleurs d’autres nationalités, selon son communiqué.

Les employés de KBR ont déclaré que leur emploi était vital pour subvenir aux besoins de leurs familles aux Philippines et que perdre leur emploi serait dévastateur.

« J’ai une famille à nourrir. La vie aux Philippines est si dure », a déclaré un travailleur, qui envoie de l’argent tous les mois à ses parents et à ses frères et sœurs. “C’est mieux d’avoir ce boulot que rien, surtout maintenant [that] le coût de la vie aux Philippines augmente.

Alors que les travailleurs sont avides de salaires plus élevés, ils ont déclaré que Diego Garcia est un lieu de travail et de vie souhaitable. Ils ont dit que leur logement était bon et qu’ils pouvaient passer leurs journées libres à utiliser les installations sportives et à aller à la plage.

Diego Garcia est la plus grande île de l’archipel des Chagos, un territoire britannique loué aux États-Unis depuis cinq décennies uniquement pour l’exploitation d’une base militaire. Stratégiquement situé en raison de sa proximité avec le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud, Diego Garcia sert de plaque tournante de la logistique navale, des communications et du ravitaillement. Des avions opérant à partir de Diego Garcia ont été actifs en Irak et en Afghanistan.

Tiny Mauritius apprend les limites de l’invocation par Biden de “l’ordre international fondé sur des règles”

La population indigène des îles, les Chagossiens, a été expulsée par les forces britanniques et américaines à la fin des années 1960 et au début des années 1970 pour ouvrir la voie au développement de la base militaire. Le gouvernement britannique a interdit aux Chagossiens de revenir, invoquant des intérêts de défense et de sécurité.