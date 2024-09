Des centaines de téléavertisseurs ont explosé au Liban et en Syrie lors d’une attaque meurtrière. Voici ce que nous savons.

NEW YORK — Dans ce qui semble être une attaque sophistiquée à distanceDes téléavertisseurs utilisés par des centaines de membres du Hezbollah ont explosé presque simultanément au Liban et en Syrie mardi, tuant au moins neuf personnes — dont une jeune fille — et en blessant des milliers d’autres.

Le groupe militant soutenu par l’Iran a imputé à Israël la responsabilité des explosions meurtrières, qui ont visé un nombre considérable de personnes et qui semblent avoir été planifiées de longue date. La manière dont l’attaque a été menée est largement incertaine et les enquêteurs n’ont pas encore précisé comment les téléavertisseurs ont été déclenchés. L’armée israélienne a refusé de commenter.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait déjà conseillé aux membres du groupe de ne pas porter de téléphones portables, car Israël pourrait s’en servir pour suivre les mouvements du groupe et lancer des frappes ciblées. L’organisation utilise donc des téléavertisseurs pour communiquer.

Un responsable du Hezbollah a déclaré à l’Associated Press que les engins explosifs provenaient d’une nouvelle marque que le groupe n’avait jamais utilisée auparavant. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse, n’a pas identifié le nom de la marque ni le fournisseur.

Apparemment, les téléavertisseurs ont d’abord chauffé, puis ont explosé dans les poches, ou dans les mains, de ceux qui les portaient mardi après-midi, selon des responsables de la sécurité libanaise et un responsable du Hezbollah.

Ces téléavertisseurs fonctionnent avec des batteries lithium-ion, a ajouté le responsable. Il affirme que les appareils ont explosé à la suite d’une « opération de sécurité » israélienne.

Il n’a fourni aucune preuve, mais Israël a une longue histoire d’opérations sophistiquées derrière les lignes ennemies.

En cas de surchauffe, les batteries au lithium peuvent fumer, fondre et même prendre feu. Les batteries au lithium rechargeables sont utilisées dans des produits de consommation allant des téléphones portables et ordinateurs portables aux voitures électriques. Les incendies de batteries au lithium peuvent atteindre 590 °C (1 100 °F).

Plusieurs rapports initiaux suggèrent également que les explosions auraient été provoquées par des batteries au lithium surchauffées, probablement après que les téléavertisseurs aient été compromis à distance. Mais les experts évoquent également d’autres possibilités.

Les images vues mardi montrent des signes de détonation, a déclaré Alex Plitsas, expert en armement au Conseil de l’Atlantique. « Un incendie de batterie lithium-ion est une chose, mais je n’en ai jamais vu une exploser comme ça. Cela ressemble à une petite charge explosive », a déclaré Plitsas.

Cela soulève la possibilité qu’Israël ait été au courant d’une cargaison de téléavertisseurs à destination du Hezbollah et ait réussi à modifier les téléavertisseurs avant la livraison, a-t-il déclaré.

Une autre possibilité est qu’une impulsion électronique « ait été envoyée de loin et ait brûlé les appareils et provoqué leur explosion », a déclaré Yehoshua Kalisky, scientifique et chercheur principal à l’Institut d’études de sécurité nationale, un groupe de réflexion de Tel-Aviv.

« Ce n’est pas une action aléatoire ; c’était délibéré et connu », a ajouté Kalisky.