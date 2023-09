Des centaines de taxis volants seront fabriqués dans l’Ohio, patrie des frères Wright et des légendes des astronautes

Partout dans le monde, les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, ou avions eVTOL, deviennent monnaie courante, même si des questions demeurent concernant les niveaux de bruit et les demandes de recharge. Pourtant, les développeurs affirment que les avions approchent du jour où ils offriront une alternative à grande échelle pour transporter des personnes individuelles ou de petits groupes depuis les toits et les parkings vers leurs destinations, tout en évitant les artères encombrées en contrebas.

« Lorsque vous parlez de taxis aériens, c’est l’avenir », a déclaré le gouverneur républicain Mike DeWine. « Nous trouvons cela très, très excitant – non seulement pour les emplois directs et indirects que cela va créer, mais comme pour Intel, c’est un signal aux gens que l’Ohio est tourné vers l’avenir. C’est un gros problème pour nous.

La même vallée de la rivière Ohio où les frères Wright ont été les pionniers du vol humain fabriquera bientôt des avions électriques de pointe qui décollent et atterrissent verticalement, dans le cadre d’un accord annoncé lundi entre l’État et Joby Aviation.

« Depuis cent ans, la région de Dayton est un leader en matière d’innovation aéronautique », a déclaré Husted. « Mais la capture d’un constructeur d’avions à grande échelle a toujours échappé à l’économie locale. Avec cette annonce, cette aspiration s’est réalisée.

Les frères Wright, Orville et Wilbur, vivaient et travaillaient à Dayton. En 1910, ils y ouvrirent la première usine d’avions américaine. Pour relier les points historiques, l’annonce officielle de Joby a eu lieu lundi au domicile d’Orville Wright, à Hawthorn Hill, et s’est terminée par un défilé aérien cérémonial d’une réplique du Wright Model B Flyer.

L’avion de production de Joby est conçu pour transporter un pilote et quatre passagers à des vitesses allant jusqu’à 200 milles (321,87 km) par heure, avec une autonomie maximale de 100 milles (160,93 km). Son profil de bruit faible est à peine audible dans la plupart des villes, a indiqué la société. Il est prévu de les placer dans des réseaux aériens de covoiturage à partir de 2025.

Les efforts de l’entreprise basée à Santa Cruz, en Californie, sont soutenus par des partenariats avec Toyota, Delta Air Lines, Intel et Uber. Joby est une entreprise de 14 ans qui est devenue publique en 2021 et est devenue la première entreprise eVTOL à recevoir la certification de navigabilité de l’US Air Force.

Le projet, d’un montant de 500 millions de dollars, est soutenu par jusqu’à 325 millions de dollars d’incitations de la part de l’État de l’Ohio, de son bureau de développement économique JobsOhio et du gouvernement local. Avec ces fonds, Joby prévoit de construire une usine dans l’Ohio capable de livrer jusqu’à 500 avions par an et de créer 2 000 emplois. Le ministère américain de l’Énergie a invité Joby à demander un prêt pour soutenir le développement de l’installation en tant que projet d’énergie propre.

Le PDG de Joby, JoeBen Bevirt, a déclaré que la société avait choisi l’Ohio après une recherche approfondie et compétitive. Son montage financier n’était pas le plus important, mais la possibilité d’implanter l’opération dans le berceau de l’aviation – avec une main-d’œuvre expérimentée dans le domaine – a scellé l’accord, a-t-il déclaré.

« L’Ohio est l’État n°1 en matière de fourniture de pièces pour Boeing et Airbus », a déclaré Bevirt. « L’Ohio est le troisième pays au pays en termes d’emplois dans le secteur manufacturier – et cette profondeur de prouesses en matière de fabrication, cette main-d’œuvre, sont essentielles pour nous alors que nous cherchons à construire cette usine de fabrication.

Le président et directeur général de JobsOhio, JP Nauseef, a noté que son dévouement à l’aviation a permis à la région de Dayton de traverser de graves défis économiques. Cela comprenait la perte de dizaines de milliers d’emplois dans la fabrication d’automobiles et de pièces automobiles au début des années 2000 et la perte du siège social du fabricant de distributeurs automatiques NCR Corporation dans une banlieue d’Atlanta en 2009.

« Cela allie cet héritage et cet héritage d’innovation dans l’aviation avec nos écrous et boulons de fabrication », a déclaré Nauseef. « Cela marie vraiment ces deux-là, et cela n’a jamais été marié ensemble auparavant – pas dans cette ville. Pour une communauté de la taille de Dayton et Springfield, (dont les habitants) sont très fiers (et) ont connu des décennies difficiles, c’est un projet merveilleux.

Bevirt a déclaré que les opérations et l’embauche commenceront immédiatement à partir des bâtiments existants à proximité du site de développement, sous réserve de la levée des obstacles juridiques et réglementaires standard.

La construction de l’usine de fabrication devrait commencer en 2024 et la production devrait démarrer en 2025.

Toyota, un investisseur à long terme, a travaillé avec Joby en 2019 pour concevoir et lancer avec succès sa ligne de production pilote à Marina, en Californie. Le constructeur automobile continuera de conseiller Joby alors qu’il se prépare à la production à grande échelle de son taxi aérien commercial pour passagers, a indiqué la société.

Cette annonce intervient alors qu’un groupe bipartisan de représentants du Congrès de l’Ohio a récemment intensifié ses efforts – à la suite d’un appel antérieur de DeWine – pour attirer le nouveau quartier général du US Space Command ou les unités de la Space Force dans l’Ohio. Là aussi, les dirigeants des États citent l’héritage aérospatial des Wright, ainsi que celui des astronautes John Glenn et Neil Armstrong, nés dans l’Ohio.