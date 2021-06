Des centaines de supporters font la queue pour voir l’ex-président monter sur scène ce soir avec un événement de style campagne

DONALD Trump tiendra un rassemblement dans l’Ohio samedi, son premier depuis l’attaque meurtrière de ses partisans contre le Capitole américain et depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

L’ancien président prendra la parole au parc des expositions du comté de Lorain à Wellington, Ohio, à 19 heures le 26 juin 2021.

Certains partisans de Trump ont commencé à faire la queue quelques jours avant l’événement du 26 juin avec le maire de Wellington, Hans Schneider, révélant qu’entre 10 000 et 20 000 personnes devraient y assister.

Le PAC Save America de Trump a déclaré dans un communiqué que le rassemblement de l’Ohio serait le premier d’une série d’événements « en faveur des candidats et des causes qui font avancer le programme et les réalisations de MAGA » de l’administration Trump.

Trump a toujours refusé de concéder l’élection présidentielle de 2020, qu’il a perdue face à Joe Biden.

