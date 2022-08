Des centaines de soldats ont versé une indemnité totalisant 94 millions de livres sterling après avoir subi des blessures telles que des pieds froids

Les chefs de la DÉFENSE ont versé une indemnisation de 94 millions de livres sterling aux troupes souffrant de blessures telles que les pieds froids.

Des centaines de personnes ont reçu des paiements à six chiffres après avoir affirmé que leur carrière avait été interrompue par des blessures d’entraînement évitables.

Les chiffres obtenus par The Sun dimanche montrent que 669 soldats souffrant de ce qu’on appelle des blessures par le froid non glacial ont reçu un total de 94 millions de livres sterling entre 2012 et 2020.

Les blessures surviennent lorsque les pieds et les mains deviennent froids et humides pendant de longues périodes. Ils ressemblent au pied de tranchée subi pendant la Première Guerre mondiale et peuvent causer des lésions nerveuses.

Un soldat a reçu 800 000 £ après avoir poursuivi pour négligence, il est apparu en 2020.

Il a été blessé par le froid après avoir pataugé jusqu’à la taille dans de l’eau glacée lors d’un exercice nocturne en 2012. Bien qu’ils se soient plaints pendant la patrouille de trois heures, lui et d’autres ont reçu l’ordre de “s’enrouler le cou” et de “craquer”.

L’ancien officier du renseignement, le colonel Philip Ingram, a déclaré: “Le ministère de la Défense trouve plus facile de payer pour les blessures causées par le froid que de résoudre les problèmes qui les causent – un mauvais équipement, une mauvaise formation et un mauvais commandement.”

Le ministère de la Défense a accepté que les troupes du Commonwealth soient plus susceptibles de souffrir de blessures par le froid. Il disait: «La santé et le bien-être de notre peuple sont notre priorité.»