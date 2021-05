Des centaines de soldats chassent un tireur d’élite anti-verrouillage qui a volé quatre lance-roquettes après avoir menacé un scientifique de Covid

Un soldat armé LOURD est poursuivi par des centaines de soldats des forces spéciales après avoir menacé de tuer plusieurs personnes – y compris le meilleur virologue belge.

Le tireur d’élite qualifié Jurgen Conings a disparu lundi et est en fuite après avoir balayé quatre lance-missiles, une mitrailleuse et un pistolet depuis une caserne où il travaillait.

Conings a disparu après avoir menacé le principal scientifique de Covid, Marc Van Ranst, le forçant ainsi que sa famille à se mettre en sécurité.

«Être contre les mesures de santé et les vaccins et contre le coronavirus coïncide trop souvent avec une glorification de la violence et du racisme brutal», a écrit Van Ranst sur Twitter.

«Qu’une chose soit claire: de telles menaces ne m’impressionnent pas.»

La police belge a alors lancé une énorme chasse à l’homme pour le soldat anti-lockdown, et mardi un certain nombre d’armes ont été découvertes dans sa voiture près de Dilsen, dans l’ouest de la Belgique.

«Il y a des indications qu’il est violent et, au cours des dernières 24 heures, des preuves sont apparues que l’homme représentait une menace grave», a déclaré le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne à VTM Nieuws.

Il a ajouté que Conings – surnommé «Rambo» – figurait sur une liste de terroristes potentiels compilée par l’OCAM, une organisation chargée d’évaluer la menace du terrorisme en Belgique, en raison des tendances d’extrême droite.

On pense que Conings – qui a servi en Yougoslavie, au Liban, en Irak et en Afghanistan – est en fuite dans la forêt de Hoge Kempen, avec quelque 250 flics et soldats déployés mercredi dans la zone près de la frontière néerlandaise pour le rechercher.

Il aurait laissé des notes, dont une à sa famille, disant qu’il «ne pouvait plus vivre dans une société où les politiciens et les virologues nous ont tout enlevé».

Il a averti qu’il «rejoindrait la résistance et ne se rendrait pas» dans un message final.

Le parc a été verrouillé mercredi et des coups de feu auraient été entendus alors que des équipes d’officiers armés y prenaient d’assaut, avec des hélicoptères en attente, rapporte le Poster.

On pense que Conings est armé d’une arme de poing et d’une mitraillette semi-automatique FN P90, qui peut percer des gilets pare-balles, rapporte Les temps.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a qualifié d '«inacceptable» le fait qu'il ait été autorisé à accéder aux armes.





«La vraie question est bien sûr de savoir comment cela est possible», a-t-il déclaré.

«Quelqu’un qui a déjà fait des menaces dans le passé – que cet homme au sein de la défense a accès aux armes et peut même emporter ces armes avec lui.

« C’est inadmissible. »