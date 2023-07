Des centaines de réfugiés et de demandeurs d’asile qui avaient campé au centre-ville ont déménagé à l’église de North York

Quelque 200 réfugiés et demandeurs d’asile qui vivaient dans la rue à l’extérieur d’un bureau d’accueil du centre-ville de Toronto séjournent maintenant dans une église de North York, selon un pasteur.

Le pasteur Judith James a déclaré mardi que des bus ont commencé à amener les gens de la rue Peter au Revivaltime Tabernacle sur la rue Dufferin vers 19h30 lundi.

Les hommes sont actuellement logés dans le gymnase de l’établissement, tandis que les femmes – dont certaines enceintes – ont été placées dans deux grandes pièces. Tous les réfugiés et demandeurs d’asile ont eu l’occasion de prendre une douche, a déclaré James, et ont reçu un dîner composé de pizzas et d’ailes de poulet. La Jamaican Canadian Association est sur le point de fournir le petit-déjeuner ce matin, a déclaré James, et des infirmières seront sur place pour fournir des soins médicaux à toute personne qui en a besoin.

James a souligné que l’église et un petit nombre d’organisations à but non lucratif qui paient actuellement pour héberger les réfugiés et les demandeurs d’asile ne peuvent pas le faire longtemps sans plus d’aide.

« Nous allons essayer de le faire aussi longtemps que possible, mais c’est une solution très temporaire à un très gros problème », a déclaré James à CBC Toronto.

« Nous avons besoin d’une grande aide. Nous avons besoin que les dirigeants communautaires interviennent, nous avons besoin du [federal] gouvernement à intervenir, nous avons besoin que la province intervienne. C’est une crise nationale. »

Une poignée de personnes restaient toujours à l’extérieur de l’accueil du refuge de la rue Peter mardi. Ils ont dit à CBC Toronto qu’ils avaient choisi de rester parce qu’ils avaient des réunions avec des avocats spécialisés en immigration au centre-ville.

La pression monte pour la réponse du gouvernement

La nouvelle de l’église accueillant des gens arrive alors qu’une coalition de groupes et de défenseurs a intensifié la pression sur tous les niveaux de gouvernement pour qu’ils agissent immédiatement pour aider les nouveaux arrivants au Canada qui se sont vu refuser l’accès au système de refuge débordé de Toronto.

Toronto refuse les réfugiés et les demandeurs d’asile des refuges depuis le début du mois de juin et les oriente vers des programmes fédéraux. Cependant, de nombreux demandeurs d’asile ne peuvent pas obtenir d’aide fédérale si leurs demandes n’ont pas été entièrement accordées, laissant des dizaines d’entre eux coincés dans les limbes sans nulle part où dormir.

REGARDER | Des réfugiés dorment à l’extérieur d’un refuge à Toronto après leur arrivée au Canada:

Des réfugiés forcés de dormir dehors après leur arrivée au Canada Les réfugiés et les demandeurs d’asile disent qu’ils sont obligés de dormir à l’extérieur en raison du manque de logements et d’abris adéquats à Toronto. Selon les responsables de la ville, jusqu’à 45 % des nouveaux arrivants qui appellent le système d’accueil des refuges sont refusés.

Le directeur de la ville de Toronto, Paul Johnson, a déclaré cette semaine dans un communiqué qu’environ 35% des 9 000 personnes qui dorment chaque nuit dans le système des refuges sont des réfugiés. Au printemps 2022, la ville a ouvert 1 500 nouvelles places réservées spécifiquement aux demandeurs d’asile, et elles affichent toutes maintenant complet. Bien qu’elle dispose d’un financement pour soutenir 500 nouveaux arrivants dans le système, la ville utilise des fonds de réserve pour couvrir les coûts d’hébergement de plus de 3 000 personnes, a déclaré Johnson.

« Il n’en reste pas moins que la Ville ne dispose pas d’espace supplémentaire et n’a actuellement aucun moyen d’étendre le système pour répondre à la demande croissante d’espaces d’hébergement », a-t-il poursuivi.

Les responsables municipaux ont rencontré leurs homologues provinciaux et fédéraux la semaine dernière pour discuter de la question, et ces pourparlers devaient reprendre aujourd’hui. La mairesse Olivia Chow a déclaré qu’elle attend « des solutions concrètes des trois niveaux de gouvernement que nous pouvons mettre en œuvre immédiatement ».

Pendant ce temps, le ministre libéral de l’Immigration, Sean Fraser, devrait faire une «annonce importante sur l’immigration» lors d’une conférence de presse à Moncton ce matin. Puis, une heure plus tard, trois députés libéraux de Toronto doivent s’adresser aux médias devant l’hôtel de ville « au sujet du logement provisoire pour les demandeurs d’asile ».

Appels au changement

Un groupe de plus de 20 défenseurs a appelé le chef du système de refuges de Toronto à démissionner pour des actions qui, selon eux, ont exacerbé la crise.

Dans un lettre ouverte Lundi, les défenseurs ont appelé à la démission de Gord Tanner, le directeur général de Shelter Support and Housing Administration (SSHA), pour la « mauvaise gestion répétée » du système de refuges.

Ils disent que l’exclusion des demandeurs d’asile du système des refuges viole la politique de la ville sanctuaire de Toronto, alimente la xénophobie et utilise les réfugiés comme monnaie d’échange.

« La ville de Toronto refuse l’abri aux réfugiés », lit-on dans la lettre.

« [It] dit aussi aux réfugiés qui cherchent refuge d’appeler Service Canada dans une cruelle course-poursuite sauvage, sachant que cela ne peut mener nulle part. »

Johnson a déclaré que même si les voix de ceux qui ont signé la lettre comptent, il soutient Tanner.

« J’ai toute confiance en [Tanner] et dans mon équipe qui a travaillé avec diligence et de manière continue, en partenariat avec de nombreux autres experts et dirigeants communautaires, dont certains sont signataires de la lettre », a-t-il déclaré dans un communiqué à CBC Toronto.