Des centaines de réfugiés afghans quittent les bases militaires américaines pour se rendre dans des régions inconnues plutôt que dans un processus de réinstallation complet – rapports – RT USA News

Plus de 700 réfugiés afghans auraient quitté les bases militaires américaines où ils étaient hébergés après avoir été évacués de leur pays, trouvant leur propre chemin aux États-Unis plutôt que d’attendre les services de réinstallation.

Plus de 300 des soi-disant « départs indépendants » se sont produits dans une seule base – Fort Bliss à El Paso, Texas – a rapporté vendredi Reuters, citant des sources non identifiées. Fort Bliss est l’une des huit bases nationales où l’administration Biden a accueilli 53 000 Afghans qui ont fui leur pays lors de vols d’évacuation américains.

De nombreux évacués ont été amenés aux États-Unis dans le cadre d’une « libération conditionnelle humanitaire » statut. Des agences de réinstallation ont été engagées par le Département d’État américain pour aider à fournir aux réfugiés une transition en douceur vers la vie en Amérique. En fait, des centaines de personnes ont déjà été réinstallées dans des villes comme Houston et Sacramento, en Californie.

Reuters a qualifié les départs indépendants de préoccupants car les réfugiés pourraient ne pas recevoir toutes les prestations gouvernementales qui pourraient leur être offertes et pourraient se retrouver avec des problèmes avec leurs documents d’immigration. Mais le phénomène soulève également des problèmes de sécurité, car les responsables de l’administration Biden ont précédemment déclaré que les réfugiés subiraient des contrôles médicaux et de sécurité – ainsi que des vaccinations Covid-19 – tout en étant hébergés sur des bases américaines.

Les responsables gouvernementaux soulignent que les évacués qui ont quitté prématurément les bases militaires avaient déjà subi un contrôle de sécurité avant d’arriver aux États-Unis, a déclaré Reuters. Mais on ne sait pas comment une vérification aussi approfondie aurait pu être menée à bien sur 53 000 réfugiés lors du retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan, qui a fait des centaines de morts et des milliers de citoyens américains et de résidents permanents bloqués dans le pays contrôlé par les talibans.

Reuters a cité ses sources non identifiées comme disant que ceux qui ont quitté les bases par leurs propres moyens « généralement » avaient des relations avec les États-Unis, comme des membres de leur famille ou des amis dans le pays, ainsi que des ressources pour subvenir à leurs besoins. Les évacués afghans ont été informés que s’ils quittaient les bases, ils ne pourraient pas revenir et perdraient une assistance telle que le traitement des documents d’immigration et de l’argent pour payer le voyage vers leur destination aux États-Unis.





Certains conservateurs ont fait valoir que les réfugiés posent un risque pour la sécurité et n’ont pas pu être correctement contrôlés lors d’une évacuation précipitée de 130 000 personnes. « C’est une partie dangereuse du monde », La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré en août, lorsqu’elle a refusé d’autoriser la réinstallation des réfugiés dans son État. « Nous savons que nous avons beaucoup de gens dangereux là-bas qui veulent faire du mal aux États-Unis. »

Peu de temps après leur arrivée dans les bases américaines, certains des réfugiés auraient commis des crimes, notamment des attentats à la pudeur et des violences domestiques. Le FBI enquête sur l’agression présumée d’une femme soldat américaine à Fort Bliss par plusieurs hommes évacués afghans. À Fort McCoy, dans le Wisconsin, un réfugié afghan a été accusé d’avoir agressé et étranglé sa femme, tandis qu’un autre fait face à quatre chefs d’accusation découlant d’allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement deux enfants dans une caserne et des toilettes à la base.





Alors que, comme l’a noté Reuters, les réfugiés qui ont quitté les bases de manière indépendante peuvent avoir des difficultés à obtenir des permis de travail accélérés et d’autres services d’immigration, ils ne courront apparemment aucun risque d’expulsion à l’expiration de leurs autorisations temporaires. Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a décrété jeudi que l’administration Biden n’expulserait pas les personnes qui se trouvent dans le pays sans autorisation appropriée, à moins qu’elles n’aient commis des crimes graves ou soient considérées comme des menaces pour la sécurité nationale.

