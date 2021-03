Des centaines de rares manifestants à Hong Kong alors que des personnalités de l’opposition sont inculpées

HONG KONG – Tenant des banderoles et criant des slogans, des centaines de personnes se sont rassemblées devant un tribunal de Hong Kong lundi dans un rare acte de défi après l’arrestation de 47 des plus éminents politiciens et militants pro-démocratie de la ville.

Le bref rassemblement de partisans, qui tenaient des pancartes jaune vif indiquant «Libérez tous les prisonniers politiques», faisait écho aux immenses manifestations pro-démocratie qui ont régulièrement envahi les rues de Hong Kong en 2019. Ils se sont alignés autour du complexe judiciaire de West Kowloon, où les 47 personnalités de l’opposition étaient traduites en justice pour complot en vue de commettre une subversion.

De telles manifestations sont devenues un spectacle inhabituel à Hong Kong au cours de l’année écoulée, après que la ville a adopté des restrictions pour lutter contre la pandémie et que Pékin a imposé une loi de sécurité nationale sévère en juin.

La police a averti la foule qu’elle pouvait enfreindre la loi sur la sécurité ou les règles de rassemblement illégal. Dans l’après-midi, la police a mis en place des lignes de sécurité autour du tribunal, obligeant les manifestants à se disperser.