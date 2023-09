Des centaines de prisonniers à Bahreïn suspendent leur grève de la faim d’un mois alors que le prince héritier se rend aux États-Unis

Des centaines de prisonniers ont suspendu leur grève de la faim d’un mois à Bahreïn, a déclaré mardi un groupe de défense, juste avant la visite du prince héritier de la nation insulaire aux États-Unis.

La grève s’arrêtera jusqu’au 30 septembre car certains prisonniers ont souffert de problèmes de santé et pour voir si les changements promis par le gouvernement de Bahreïn au Centre de réadaptation et de réforme de la mâchoire se concrétiseront, selon l’Institut bahreïnien pour les droits et la démocratie, un groupe de défense.

Les changements promis incluent la limitation de l’isolement, l’élargissement des droits des visiteurs, l’allongement des heures de clarté des détenus et l’amélioration des soins de santé dans la prison, a indiqué le groupe. Si les changements ne sont pas mis en œuvre, la grève reprendra.

Le groupe a lié cette décision à la visite du prince héritier Salman bin Hamad Al Khalifa à Washington cette semaine. Il doit rencontrer mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken et signer un accord sécuritaire et économique.

Le gouvernement de Bahreïn a reconnu l’arrêt de la grève de la faim dans une déclaration à l’Associated Press, tout en affirmant que la grève était complètement terminée après avoir passé des semaines à minimiser la protestation et le nombre de prisonniers qui y participaient. Cette suspension intervient après que « les heures de visite ont été réorganisées, les heures d’accès en plein air ont été augmentées et le nombre de contacts pouvant être contactés a également augmenté ».

La grève de la faim d’un mois a été l’une des manifestations de dissidence les plus longues de la décennie depuis que Bahreïn, aidé par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a violemment réprimé les manifestations du Printemps arabe de 2011.

Maryam al Khawaja, la fille du militant des droits humains Abdulhadi al Khawaja, détenu depuis longtemps, prévoit de se rendre à Bahreïn dans les prochains jours avec des militants, dont le chef d’Amnesty International. Elle envisage de plaider en faveur de la libération de son père, même si elle risque elle-même une peine de prison à Bahreïn, siège de la 5e flotte de la marine américaine au large des côtes de l’Arabie saoudite, dans le golfe Persique.