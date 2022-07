Des centaines de pompiers combattent un incendie à la frontière tchéco-allemande

L’incendie dans le parc de la Suisse bohémienne s’est déclaré dimanche et a été en grande partie maîtrisé avant que le temps venteux ne le fasse se propager à nouveau lundi après-midi et dans la nuit. Les pompiers ont déclaré qu’environ 30 hectares ont été touchés dans le parc et plus de l’autre côté de la frontière dans l’État allemand de Saxe.