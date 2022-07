Des centaines de pompiers combattent un incendie à la frontière tchéco-allemande

PRAGUE (AP) – Des pompiers de plusieurs pays ont uni leurs forces pour combattre un incendie dans un parc national du nord de la République tchèque qui s’est propagé à l’Allemagne voisine, ont annoncé mardi des responsables.

L’incendie dans le parc de la Suisse bohémienne s’est déclaré dimanche et a été en grande partie maîtrisé avant que le temps venteux ne le fasse se propager à nouveau lundi après-midi et dans la nuit. Les pompiers ont déclaré qu’environ 30 hectares ont été touchés dans le parc et plus de l’autre côté de la frontière dans l’État allemand de Saxe.

Aucun blessé n’a été signalé.

Quelque 80 personnes ont été évacuées de la ville frontalière de Hrensko, et davantage du village de Mezna, où les flammes ont détruit ou endommagé plusieurs habitations, a indiqué le porte-parole des pompiers, Lukas Marvan.

Des dizaines d’enfants allemands ont été évacués d’un camp d’été du côté tchèque de la frontière et ramenés en Allemagne.

La République tchèque a demandé l’aide des pays voisins, ont indiqué les pompiers. La Pologne a envoyé un hélicoptère et un autre est attendu de la Slovaquie.

Les Tchèques ont également demandé trois avions Canadair spécialement conçus pour la lutte aérienne contre les incendies.

Le Premier ministre Petr Fiala et le ministre de l’Intérieur Vit Rakusan étaient en visite dans la région mardi.

L’Institut hydrométéorologique tchèque a déclaré que la fumée s’était propagée à 100 kilomètres ou plus (60 miles ou plus) de l’incendie.

