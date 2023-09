Des centaines de policiers armés ont rendu leurs armes en signe de protestation après qu’un collègue ait été accusé du meurtre de Chris Kaba.

Des CENTAINES de responsables des armes à feu du Met ont rendu leurs armes pour protester contre le traitement réservé à un collègue accusé du meurtre de Chris Kaba.

Cette action généralisée a laissé la capitale avec une capacité de police armée « squelettique » et a alarmé les hauts responsables du Met.

Chris Kaba est décédé d’une balle dans la tête dans la nuit du 5 septembre de l’année dernière. Crédit : PA

Les policiers armés du commandement des armes à feu MO19 du Met ont remis leurs cartes d’autorisation bleues en signe de protestation Crédit : Getty

Les forces de Londres envisageraient de demander l’aide de la police armée auprès des comtés dans le cadre des règles d’entraide et pourraient également faire appel à l’aide de l’armée.

Les policiers armés du commandement des armes à feu MO19 du Met ont commencé à remettre leurs cartes d’autorisation bleues après que leur collègue, connu sous le nom d’officier NX121, ait été accusé jeudi du meurtre de M. Kaba, 24 ans.

Le futur papa est décédé d’une seule balle dans la tête alors qu’il était au volant de son Audi à Streatham, dans le sud de Londres, dans la nuit du 5 septembre de l’année dernière.

Le véhicule de M. Kaba a été encerclé par des véhicules d’intervention armés lorsqu’il a été signalé par un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation.

La mort de M. Kaba a suscité la colère de la communauté noire et ses proches et ses partisans, dont la star du rap Stormzy, ont défilé à New Scotland Yard en signe de protestation.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exigé « justice » pour M. Kaba.

Le CPS a autorisé l’accusation de meurtre à la suite d’une enquête menée par le Bureau indépendant pour la conduite de la police.

Mais les collègues de l’officier NX121 estiment qu’il a été « sacrifié sur l’autel de l’opportunisme politique ».

Le commissaire du Met, Sir Mark Rowley, s’est rendu jeudi à la base d’entraînement du commandement des armes à feu à Gravesend, dans le Kent, pour tenter d’apaiser leur colère face à l’accusation et les plaintes concernant le manque de soutien des officiers supérieurs.

Sir Mark s’est adressé à 70 policiers armés et a ensuite publié une déclaration à ses 47 000 employés sur le système intranet interne du Met pour exprimer son soutien.

Le commissaire a rendu hommage au courage des officiers armés, ajoutant : « En effet, je comprends pourquoi beaucoup d’entre eux réfléchissent au prix potentiel de responsabilités aussi lourdes. »

Sir Mark a ajouté : « La bravoure prend de nombreuses formes.

« Lorsque les policiers sont confrontés à des niveaux d’incertitude et d’inquiétude comme ceux que j’ai constatés chez mes collègues aujourd’hui, il est courageux d’entrer simplement sur place et de faire leur travail sans savoir quels incidents les attendent.

Mais l’intervention du commissaire a été qualifiée par une source de « trop peu, trop tard ».

La source a ajouté : « Des centaines de préposés aux armes à feu autorisés du commandement MO19 ont remis leurs contraventions bleues.

« Ils sont en colère et bouleversés. Leurs familles sont inquiètes et ne croient donc pas être dans le bon état d’esprit pour porter une arme à feu.

« En tant que volontaires, ils peuvent et sont encouragés à se retirer des déploiements opérationnels d’armes à feu s’ils estiment qu’ils ne sont pas en état d’esprit pour accomplir leurs tâches.

« Beaucoup estiment qu’ils se doivent, à eux-mêmes et à leurs familles, de prendre une période de réflexion pour décider s’ils souhaitent continuer à prendre le risque, qui pourrait changer leur vie, d’être impliqué dans une fusillade. »

Les hauts gradés ont tenu une réunion d’urgence hier (samedi) pour discuter de la situation.

La situation pourrait s’aggraver si un tribunal décidait cette semaine que l’agent NX121 devait perdre son anonymat.

Le Sun a appris que seuls quelques officiers des équipes spécialisées dans la lutte contre le terrorisme en matière d’armes à feu restent en service à Londres.

Et seule une poignée de véhicules d’intervention armés de première ligne du Met sont actuellement dans les rues, soit une petite fraction du nombre habituel.

Il est à craindre que les responsables des armes à feu d’autres commandements armés, tels que le Palais Royal, Downing Street et Heathrow, rendent leurs armes.

Des policiers armés d’autres forces, notamment la police du Grand Manchester, évalueraient également la situation.

Tony Long, un ancien responsable des armes à feu du Met acquitté du meurtre de la criminelle Azelle Rodney, après l’avoir abattu en 2005, a déclaré au Sun : « Les agents craignent largement que le NX121 perde son anonymat.

« Ils se sentent également trahis par un manque total de soutien de la part de la haute direction de Scotland Yard.

« Les officiers du MO19 ne pensent pas qu’on puisse s’attendre à ce qu’ils puissent remplir leur rôle sans le soutien de Scotland Yard. »

Le commandement des armes à feu du Met a été fortement critiqué dans un rapport de la baronne Casey plus tôt cette année sur la culture et les normes du Met.

Cela faisait suite aux scandales impliquant les officiers armés Wayne Couzens, qui ont kidnappé, violé et assassiné Sarah Everard, et le violeur en série David Carrick.

Tous deux travaillaient au sein du commandement de la protection parlementaire et diplomatique du Met.

M. Long a déclaré : « Le commissaire semble avoir une obsession de nettoyer le Met des agents corrompus et on a le sentiment qu’il est prêt à sacrifier des agents honnêtes et travailleurs pour y parvenir.

« Les agents chargés des armes à feu et leurs familles ne croient pas que lui ou son commandement supérieur ait fait suffisamment pour les soutenir.

« Les policiers sont très contrariés et inquiets de ne pas être dans le bon état d’esprit pour porter une arme à feu.

« Ils prennent leurs fonctions très au sérieux et comprennent les conséquences potentielles de leurs actes.

« Ils ne prendraient pas cette mesure à moins qu’ils ne croient que c’était nécessaire, mais croient que cela suffit. »

M. Long a ajouté : « Les agents comprennent pleinement la nécessité et s’attendent à une enquête complète et approfondie s’ils se retrouvent obligés de recourir à leur formation, mais ont de sérieuses inquiétudes quant à la durée des enquêtes du FIPOL.

« Les AFO (agents autorisés en matière d’armes à feu) ne choisissent pas la confrontation armée et celle-ci est invariablement provoquée par les actions imprudentes d’autrui. »