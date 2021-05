Des centaines de poissons morts trouvés flottant dans le lac de Bengaluru, les effluents déversés dans l’eau sont en cause

Des centaines de poissons morts ont été retrouvés flottant depuis une semaine dans un lac de Bengaluru, suscitant la peur parmi les habitants qui ont également été forcés de supporter la puanteur des poissons pourris. Le lac Mottanalluru dans le sud de Bengaluru a vu des centaines de poissons morts s’accumuler au bord du lac, probablement un effet néfaste des produits chimiques, des effluents et des pesticides déversés dans le lac par les industries et les champs agricoles voisins.

Les résidents locaux et les militants ont déclaré avoir contacté les autorités locales. Après que la puanteur soit devenue insupportable, les militants et les résidents du lac se sont plaints aux autorités locales, ainsi qu’au bureau de contrôle de la pollution de l’État de Karnataka. Une équipe de fonctionnaires est venue sur le site pour recueillir des échantillons des poissons morts et de l’eau. Les responsables du KSPCB ont déclaré que le poisson était mort en raison de la baisse du niveau d’oxygène dans l’eau du lac, en raison de l’effet des pesticides et des effluents qui avaient été déversés dans le lac.

Karnataka: des poissons morts flottant dans le lac Mottanalluru à Anekal de Bengaluru, en raison de l’afflux d’effluents et de pesticides des industries et des champs agricoles environnants. pic.twitter.com/Bx3tmmBUA1– ANI (@ANI) 17 mai 2021

Les habitants ont déclaré que les déchets et les effluents des industries situées à Chandapura se déversent dans le lac Mottanalluru, ce qui a causé la mort des poissons.

Un incident similaire a été récemment mis au jour lorsque des résidents près du lac de baignade Kudlu Dodda Kere à Bengaluru ont trouvé des dizaines de milliers d’escargots morts étayés le long du lac. Ils ont dit que les eaux usées sont le principal responsable des décès massifs d’escargots. Une canalisation d’égout du lac serait reliée au lac et aurait pollué le plan d’eau. Le lac de 40 acres est situé près de la prison centrale de Parappana Agrahara. La mort des escargots en masse a été imputée à l’afflux excessif d’eaux usées de la prison.

Des poissons morts ont déjà été retrouvés morts dans le lac Kudlu Dodda Kere, ainsi que dans d’autres lacs de la ville et les militants de l’environnement l’ont généralement blâmé sur la modernisation et l’industrialisation.

